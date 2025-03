Grande Fratello: "Shaila e Lorenzo nascondono un segreto intimo". La rivelazione di Jessica Morlacchi

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sono più al centro dell'attenzione del Grande Fratello da separati che come coppia. C'è qualcuno che non crede neppure che si siano veramente allontanati, a giudicare da tutto il tempo passato insieme, e altri, come Jessica Morlacchi, che provano a svelare l'arcano: dietro al litigio furibondo ci sarebbe un segreto intimo che il modello ha solo accennato all'altra finalista.

Tra gli Shailenzo è davvero finita?

Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta

Mercoledì la Casa è stata agitata dalla furibonda lite tra Shaila e Lorenzo, che ha spinto la ballerina, nella diretta di giovedì, a prendere le distanze dal compagno. Qualcuno però ha espresso seri dubbi sul fatto che per la coppia degli Shailenzo sia arrivata la fine. Stefania Orlando, durante una chiacchierata con Mariavittoria e Jessica, ha affermato: "Ma a parte che ora dicono che non stanno più insieme, ma poi sono sempre lì a parlare. Poi c'è questo segreto, ma poi alla fine qual è?".

La showgirl romana ha così aperto la porta alla curiosità di Mariavittoria: "Ma allora non è uscita questa cosa nascosta nelle clip! A me hanno contato i capelli che ho in testa, ora voglio sapere anche io questa cosa intima".

Cosa ha rivelato Jessica Morlacchi sul "segreto" di Shaila e Lorenzo

Jessica Morlacchi

L'ex cantante dei Gazosa ha spiegato alle compagne di gioco che quella della presunta gelosia dell'ex velina per Chiara Cainelli sarebbe solo una scusa che ha innescato la miccia. Come ha chiarito Jessica con Stefania Orlando e Mariavittoria: "Lorenzo mi ha spiegato tutta la storia della gelosia nei dettagli e poi ha aggiunto 'c'è stata anche un'altra cosa che è successa tra di noi, ma è una cosa molto intima e non posso dirla'".

Un segreto che, se rivelato, potrebbe scatenare il caos, secondo quanto affermato dal modello milanese. Per questa ragione Jessica l'ha invitato a tacere fino a quando saranno all'interno della Casa, controllati dalle telecamere a qualunque ora: "Io subito l'ho fermato e gli ho detto 'non la dire'. E lui ha continuato dicendo 'infatti ora non lo dico, ma se lei continua a farmi passare per bugiardo io devo dire tutto'. Che poi mi ha detto questo discorso davanti a questa telecamera. Poi è chiaro che Signorini ti chiederà di dirlo. Se non vuoi farlo uscire non lo dici. Dopo al beauty una persona ha sentito e ha detto a Lorenzo 'che è sta cosa intima? Dilla, dai dillo'. Lui non l'ha detta perché sarebbe successo il putiferio".

Al momento, dunque, neppure Jessica Morlacchi sa di cosa si tratti, ma difficilmente Alfonso Signorini si lascerà sfuggire un'occasione così ghiotta nel corso della puntata di lunedì.