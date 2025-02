Shaila vuole lasciare il Grande Fratello dopo la sfuriata di Lorenzo, Jessica Morlacchi la mette in guardia

Shaila Gatta è ancora sotto shock per la sfuriata di Lorenzo Spolverato, tanto da aver chiesto di lasciare il Grande Fratello. Le urla e le parole forti del compagno contro di lei sono destinate a far discutere, anche nella diretta di stasera su Canale 5, ma intanto sembrano aver lasciato un segno sull'ex velina.

"Non sono il gioco di nessuno": Shaila Gatta pronta a lasciare il GF

Shaila Gatta

Dopo la scenata di Lorenzo, la ballerina campana è corsa in giardino per cercare riparo dalle sue amiche, Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma. Shaila ha raccontato quello che è successo, tra lettere strappate, colpi all'armadio, e la richiesta di lui di dormire in un altro letto.

La ballerina ha però anche espresso una volontà che ha messo in allarme i suoi fan: quella di voler uscire dalla Casa. "In puntata piglio Alfonso e gli dico 'fammi uscire adesso'. Perché adesso basta, non sono il gioco di nessuno" ha dichiarato, ancora scossa, Shaila Gatta. "Voi non mi conoscete, in diretta prendo e abbandono. Su queste cose io sono matta. Perché ora va bene tutto, è un gioco, è lavoro, ma il mio lavoro non mi può devastare. Sta facendo una cosa molto infantile, ha messo in difficoltà due donne, perché siamo in due ad essere in difficoltà e in imbarazzo. Ma quello in imbarazzo deve essere lui".

L'ex velina è cosciente che questo rapporto la stia ormai mettendo in crisi, che le stia togliendo più di quanto le stia dando, almeno nelle ultime settimane. Per dirla con un termine che al Grande Fratello, ultimamente, è stato utilizzato spesso anche dal conduttore, la storia degli "Shailenzo" è ormai diventata un amore tossico.

"A me non sta piacendo proprio più lui, non voglio questo e non me lo merito. Bastava parlarne e che mi chiedesse scusa. A me questo ragazzo mi sta distruggendo" ha confessato Shaila Gatta alle amiche. "Devo salvarmi prima che sia troppo tardi per me. Non ne vale più la pena. Io non posso fare più nulla, si deve rendere conto lui dei problemi che ha. Ma questo con chi può stare? Con un robot, una ragazzina gestibile o una sottona. Guardate che lui è fuori controllo, è fuso, fuori controllo davvero".

Jessica Morlacchi aveva già messo in guardia Shaila da Lorenzo

Pensare che, proprio nella stessa giornata della sfuriata di Spolverato, Jessica Morlacchi aveva già provato ad affrontare l'argomento con Shaila, offrendo un punto di vista assai lucido sulla questione. "Ha un modo di amare molto particolare perché in primis c'è lui e non sarai tu a cambiarlo. Lui è molto sicuro di sè, tu hai una pazienza infinita. Un amore così va bene a 20 anni".

La ballerina non ha potuto dissentire: "Non siamo pronti, siamo proprio su due livelli diversi". In un impeto di sincerità, l'ex cantante dei Gazosa, eletta prima finalista donna nella scorsa puntata, ha ammesso di non vedere un futuro, fuori dal programma, per la loro coppia.