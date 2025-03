Grande Fratello, Shaila Gatta: lo sfogo a telecamere spente dopo l'eliminazione in semifinale

Shaila Gatta eliminata in semifinale al Grande Fratello. Dopo lo show ha minimizzato, ma dietro le quinte sarebbe scoppiata in lacrime per la sconfitta e per il distacco da Lorenzo.

Ieri sera è andata in onda la semifinale del Grande Fratello, segnando l'uscita di due concorrenti di spicco. Il primo eliminato è stato Javier Martinez, seguito da Shaila Gatta, che ha perso al televoto contro Chiara Cainelli ed Helena Prestes. Durante la serata ha abbandonato la Casa anche Giglio che ha perso il televoto aperto lunedì scorso.

L'ex velina ha ottenuto solo il 16% delle preferenze nel televoto flash. Helena ha conquistato il 52,2% dei voti, mentre Chiara, grazie al supporto delle fan di Zeudi Di Palma, ha raggiunto il 31,3%, guadagnandosi così un posto in finale, nonostante la sua presenza nel reality sia stata poco incisiva.

Il commento di Shaila dopo l'eliminazione

Appena eliminata, la gieffina ha attribuito il risultato alla sua schiettezza, che l'avrebbe messa in contrasto con Zeudi: "Credo sia il prezzo da pagare per avere il coraggio di dire sempre quello che si pensa. Andare contro Zeudi non mi ha favorito, ma non posso fingere con me stessa. Devo dire sempre la verità, anche se costa caro."

Shaila Gatta durante una puntata del reality

Dopo la puntata, l'ex velina ha commentato con un misto di rammarico e sollievo: "Che dire, sono felice perché esco a testa alta. Ormai manca una settimana e non li sopportavo più. Certo, mi sarebbe piaciuto arrivare in finale, ma sono libera dopo sei mesi e mezzo. Ora vado dalla mia famiglia e tifo per Lollo."

Il retroscena: non ha digerito l'eliminazione?

Secondo un'indiscrezione riportata da una follower di Deianira Marzano, dietro le quinte l'ex velina avrebbe reagito diversamente: "Un ragazzo che lavora in redazione mi ha detto che ieri sera Shaila era nerissima. Davanti alle telecamere ha mantenuto la calma, ma poi è scoppiata in lacrime per Lorenzo e per aver perso contro Helena. Inoltre, fuori dagli studi avrebbe avuto uno scontro con alcune fan di Zeudi che l'hanno insultata." Secondo Amedeo Venza, Shaila Gatta avrebbe avuto anche una discussione con Stefania Orlando.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Le parole di Shaila Gatta dopo la sua eliminazione.