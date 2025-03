Grande Fratello: Helena quarta finalista, Shaila eliminata in semifinale, fuori anche Javier e Giglio

Nessuna sorpresa nella semifinale del Grande Fratello andata in onda lunedì 24 marzo su Canale 5. Nessuna sorpresa, almeno, per chi, seguendo da casa, ha già capito come finirà l'edizione 18. Unici atti di "giustizia" durante la serata sono stati l'elezione di Helena Prestes come quarta finalista e una delle eliminazioni, da tempo invocata dal pubblico social.

Grande Fratello: chi sono i tre eliminati del 24 marzo

La parte "calda" della serata si è aperta con il primo verdetto, atteso da giorni: quello che ha portato all'eliminazione di Giglio. Niente da fare per lui contro Chiara Cainelli, che ormai non a sorpresa ha ottenuto la percentuale più alta di preferenze, ed Helena Prestes. L'ormai ex concorrente ha lasciato immediatamente la casa ma la sorpresa peggiore è forse arrivata in studio, quando, ad attenderlo, non ha trovato Yulia Bruschi.

Gli altri due eliminati sono stati poi decisi attraverso un televoto flash. Prima è toccato a Javier Martinez.

In base a quanto deciso in 30 secondi dagli inquilini rimasti in gioco ma non ancora finalisti, già candidati al nuovo televoto sarebbero stati Chiara, Helena e Javier. A questi si è poi aggiunta Shaila, nominata da Zeudi Di Palma, delusa dopo le accuse ascoltate nel corso della puntata.

Circa 30 minuti dopo l'apertura del televoto, nelle mani di Alfonso Signorini è finita la busta che decretava che, con poca sorpresa ormai considerati i concorrenti rimasti ancora in gioco, a lasciare la Casa sarebbe stato il pallavolista argentino, anche lui non certo colto alla sprovvista dall'esito.

Quella che ha lasciato gli spettatori a bocca aperta, però, è stata l'eliminazione di Shaila Gatta, che ha così solo potuto sfiorare la finale.

Dopo una pesca fortunata (il piramidale con il bollino dorato), è stata proprio la ballerina a scegliere chi trascinare con sè nel televoto verso la finalissima di lunedì prossimo. Sportivamente, l'ex velina ha voluto regalare una possibilità alla sua acerrima nemica ma grande protagonista dell'edizione fin dall'inizio, Helena.

La modella brasiliana invece ha scelto Chiara, forse convinta di trascinare con sè l'anello debole della catena, forse per regalare un'altra settimana in casa all'amica Mariavittoria. Il televoto però ha decretato che, con oltre il 30% delle preferenze, a rimanere in gioco, anche se non finalista, sarebbe stata proprio la Cainelli.

Rimaste in studio solo Helena e Shaila, con il 52% dei voti è stata proprio la Prestes ad aggiudicarsi il posto di quarta finalista, mentre la Gatta ha dovuto dire addio al sogno di vincere il reality, e ha dovuto anche salutare Lorenzo Spolverato, ammutolito (per poco) dal risultato.