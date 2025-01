Grande Fratello: Shaila Gatta e la mancanza di empatia: la frase contro Helena che ha fatto infuriare i fan

L'edizione in corso del Grande Fratello continua a suscitare polemiche, e questa volta al centro della scena c'è Shaila Gatta, ex velina, che si è lasciata andare a dichiarazioni poco empatiche nei confronti di Helena Prestes, la modella brasiliana eliminata nell'ultima puntata. Le sue frasi sono diventate virali sul web suscitando l'ennesima polemica

La mancanza di empatia nella Casa

Nonostante i richiami di Alfonso Signorini durante la ventunesima puntata andata in onda lo scorso 8 gennaio, quando il conduttore aveva varcato la famosa porta rossa per invitare i concorrenti a mostrare maggiore empatia, le tensioni nella Casa non sembrano diminuire. I contrasti e la mancanza di rispetto, infatti, continuano a caratterizzare i rapporti tra i partecipanti.

In un recente episodio, Shaila Gatta ha criticato Luca Calvani per il suo atteggiamento protettivo verso Helena Prestes. Durante la discussione, Shaila ha fatto riferimento al passato difficile della modella, con una frase che ha scatenato numerose reazioni: "Non è sbagliato che tu scelga di stare con Helena o con Amanda, ma per me in quel periodo era strano il tuo non vedere tante cose, il tuo coprirla costantemente o giustificarla perché non c'ha la mamma e non ha il papà. E sti caz.i amore, siamo tutti liberi di essere persone e di metterci in discussione e basta dai."

Shaila Gatta durante un litigio con Helena

Il doppio standard nelle storie personali

Le parole di Shaila hanno sollevato un acceso dibattito, soprattutto perché sembrano denotare un'empatia selettiva. Il fidanzato di Shaila, Lorenzo Spolverato, ha condiviso la sua difficile adolescenza, guadagnandosi il plauso del conduttore. Il modello, che avrebbe vissuto un'adolescenza che sembra partorita dalla penna di Roberto Saviano, è stato addirittura lodato per questa sua storia di presunta redenzione.

Le dichiarazioni di Shaila hanno provocato molte polemiche soprattutto dai fan di Helena, già arrabbiatissimi perchè convinti che la loro beniamina sia stata truffata durante l'ultimo televoto. Questo episodio sottolinea ancora una volta come la mancanza di empatia continui a essere un tema centrale in questa edizione del Grande Fratello. Resta da vedere se Alfonso Signorini affronterà nuovamente la questione nella prossima puntata.