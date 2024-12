Grande Fratello, Shaila Gatta contro Lorenzo Spolverato: “Attiro solo casi umani”

Il Natale nella Casa del Grande Fratello ha portato momenti di riconciliazione per alcuni concorrenti, come Javier ed Helena, ma non è riuscito a sanare le ferite tra Shaila Gatta e il suo ex fidanzato, Lorenzo Spolverato. L'ex velina si è lasciata andare a un lungo sfogo, rivelando i tormenti del suo cuore e l'insoddisfazione per la mancata attenzione da parte di Lorenzo, che ha persino evitato di farle gli auguri natalizi.

Lo sfogo di Shaila e il riferimento al precedente fidanzato

Parlando con altri coinquilini, la gieffina ha confessato con ironia e amarezza le sue difficoltà nelle relazioni: "Ho seri problemi con gli uomini, attiro i casi umani. Mamma mia, me li cerco tutti io, con il lumicino. Devo andare in cura, mandatemi a Lourdes." Shaila non ha risparmiato critiche al suo ex Lorenzo, accusandolo di egoismo e di un atteggiamento egocentrico che l'avrebbe fatta soffrire profondamente.

"Lui è egoista e deve stare da solo. Non doveva farmi innamorare se sa di avere questi problemi. Mi ha fatto passare l'inferno con i suoi mutismi selettivi. Sa bene di far soffrire le persone, ma continua lo stesso." In un momento di introspezione, Shaila ha ricordato con affetto Sasà Monaco, un suo precedente compagno, pentendosi di non aver saputo apprezzarlo a pieno.

Lorenzo e Shaila durante una delle loro discussioni

"Sasà era un ragazzo meraviglioso: bello, intelligente, rispettoso. Perdonami se non ti ho accolto, ma ti verrò a cercare fuori da qui. Sono proprio matta." Riflettendo anche sul suo passato con Javier, Shaila ha sottolineato come tra loro ormai esista solo rispetto e amicizia: "Con Javier c'è dialogo, ma nulla di romantico. Sono felice per lui e Chiara, sono perfetti insieme... dormono tutto il giorno," ha detto con malizia.

Grande Fratello, Ilaria Galassi mette in imbarazzo il figlio Riccardo: "Tuo padre ha un'altra?"

La freddezza di Lorenzo non è passata inosservata e ha contribuito ad alimentare tensioni nella Casa, con Amanda che ha bacchettato Shaila per le sue esternazioni troppo colorite. Il modello milanese, al centro delle critiche dell'ex velina, ha preferito mantenere un atteggiamento distaccato, evitando ulteriori confronti con l'ex. Nel frattempo, ieri Nuovo TV ha pubblicato un'intervista a Saro Mattia Taranto il guru della moda che ha svelato di essersi scambiato un bacio con Lorenzo che ha definito galante e malizioso.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Bernardo Cherubini non è d'accordo con Shaila Gatta.