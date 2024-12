Grande Fratello, il guru della moda rivela: “Lorenzo Spolverato mi ha baciato, era galante e malizioso”

Lorenzo Spolverato, uno dei protagonisti più discussi del Grande Fratello, continua a far parlare di sé non solo per la sua tormentata relazione con Shaila Gatta, ma anche per alcune dichiarazioni che lo vedrebbero coinvolto in una presunta relazione con un noto guru della moda che ora è stato identificato.

Secondo quanto riportato dal magazine Nuovo Tv, il fashion designer si chiama Saro Mattia Taranto e vive a Milano. In un'intervista esclusiva rilasciata al magazine di Riccardo Signoretti, lo stilista ha raccontato i dettagli del primo incontro con il concorrente del reality show e del bacio che sarebbe avvenuto tra di loro.

L'intervista di Saro Mattia Taranto

Il fashion designer ha rivelato di aver conosciuto Lorenzo il 2 dicembre 2023, durante la prima milanese del film Runner. Taranto ha descritto Spolverato come particolarmente galante e malizioso, mettendo in risalto un evidente interesse reciproco. "Dopo l'evento, abbiamo deciso di proseguire la serata insieme. Mi ha accompagnato a casa e in auto c'è stato un bacio tra di noi."

Lorenzo con il padre nella puntata del 16 dicembre

"Non è stato un semplice bacetto tra amici, ma qualcosa di molto sentito," ha dichiarato Taranto, sottolineando la forte chimica tra loro. Pur ammettendo una certa attrazione e passione, lo stilista ha precisato che il rapporto non si è spinto oltre, spiegando: "Io non sono uno che si lascia andare facilmente. Non ero così coinvolto emotivamente da sentire il desiderio di andare oltre."

Nell'intervista, Saro Mattia Taranto ha anche espresso perplessità sul comportamento di Lorenzo all'interno della casa del Grande Fratello: "Lui mi è sembrato una persona molto diversa da quella che ho conosciuto. La spontaneità che avevo visto quella sera sembra svanita nel reality", ha spiegato chiedendo a Shaila Gatta di fare attenzione al coinquilino.

La reazione di Lorenzo Spolverato

Le voci su questa presunta relazione erano già emerse nelle scorse settimane, alimentate da alcune indiscrezioni di Giacomo Urtis. Durante una puntata del reality, Lorenzo aveva affrontato l'argomento con Alfonso Signorini: "A me piacciono solo le donne, veramente tanto," aveva dichiarato, cercando di mettere a tacere i rumors e negando categoricamente l'esistenza del fantomatico guru della moda che oggi è venuto allo scoperto.