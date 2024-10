Da Temptation Island al Grande Fratello: Federica entra nel reality di Canale 5

Ci sono nuovi ingressi nella Casa del Grande Fratello. Gli equilibri che sono già alquanto instabili vengono stravolti dall'arrivo di Federica Petagna. Solo di recente ha preso parte all'edizione autunnale di Temptation Island, ora entra a far parte del nutrito cast del Grande Fratello in onda di lunedì su Canale 5. E, proprio durante il serale che è andato in onda il 28 ottobre, Federica ha varcato la Porta Rossa del reality pronta a vivere questa esperienza fino in fondo. Dato che è entrata da poco, ancora non si è ambientata nel gruppo ma conoscendo il suo carattere da donna "verace e napoletana", di sicuro potrebbe essere una vera scoperta per il programma di Canale 5.

La ex di Temptation che infiamma il Grande Fratello: l'ingresso di Federica

I rumor in merito a un suo ritorno in tv sono serpeggiati da qualche giorno e, per primo, è stato proprio Fanpage.it a confermare l'ingresso nella Casa di Federica. L'indiscrezione è diventata realtà, e ora cresce la curiosità in merito a quello che potrebbe succedere nella Casa. Solo di recente, ed era giovedì 24 ottobre, Federica è apparsa su Canale 5 e a Uomini e Donne e ha parlato con Alfonso - il suo ex - per la prima volta dopo la fine di Temptation Islalnd. I due sono usciti separati dal reality sui sentimenti, dopo 9 anni di relazione. Un confronto che ha fatto emergere ancora tanti punti in soluti in merito al rapporto. Se da una parte Federica ha deciso di mettere una pietra sopra e andare avanti, Alfonso non è della stessa idea.

Dicevamo, di sicuro c'è molto interesse per l'ingresso di Federica al Grande Fratello e, come ha rivelato lo stesso conduttore, è stato Signorini che ha voluto la ragazza nel suo show perché colpito dal percorso intrapreso a Temptation Island. Sui social non si parla d'altro anche perché, dopo l'ingresso nel reality, non è mancata la reazione di Alfonso. Il giovane ha pubblicato una storia su Instagram con una sua foto e il testo della canzone di Geolier. "Non parlo, non vedo, non sento, non dico. Non vado dicendo stupidaggini in giro", si legge. La soap-opera non è finita qui.