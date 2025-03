Grande Fratello, Shaila Gatta assente dalle prove della finale: il mistero si infittisce

Lunedì 24 marzo, durante la semifinale del Grande Fratello, Shaila Gatta ha perso il ballottaggio finale contro Helena Prestes ed è stata costretta a lasciare la Casa più spiata d'Italia. L'ex velina di Striscia la notizia deludendo le aspettative dei fan, non è ancora tornata sui social, nemmeno per sostenere Luciano Spolverato.

L'assenza di Shaila dalle prove generali della finale

Secondo alcune indiscrezioni, la ballerina ieri non avrebbe partecipato alle prove generali della finale del reality show. I gieffini in queste ore stanno provando le coreografie che dovranno eseguire stasera, giorno della finale del reality show di Canale 5 che chiude i battenti dopo sei mesi e mezzo di diretta.

Fuori dagli studi, un discreto numero di fan si è appostato per salutare i loro beniamini. Sembra che alcuni di loro abbiano chiesto a Enzo Paolo Turchi il motivo dell'assenza dell'ex velina. "Non sta passando un bel periodo," avrebbe risposto il marito di Carmen Russo, confermando i rumor sulla crisi di Shaila.

Lorenzo stasera verrà lasciato da Shaila?

Le voci sull'addio a Lorenzo e la rivelazione dell'amore tossico

Nei giorni scorsi, Grazia Sambruna, giornalista del Corriere della Sera, ha rivelato che, secondo le voci che le sono arrivate, stasera l'ex gieffina potrebbe dire addio a Lorenzo. "Per il momento, però, sarebbe previsto un confronto in cui Shaila dichiarerà la fine della loro storia. Gli dirà che è stato un 'amore tossico' e che lui l'ha manipolata, danneggiandola anche nel gioco per il proprio vantaggio," ha scritto su X.

La Sambruna ha aggiunto un altro dettaglio scottante, riportando in auge il famoso guru della moda con cui Lorenzo avrebbe avuto una relazione prima di entrare nella Casa. "Pare che Shaila voglia anche rivelare che il famigerato 'guru della moda' non fosse in realtà il ragazzo che si è presentato in trasmissione. Lei avrebbe forti dubbi al riguardo."