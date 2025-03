Grande Fratello, Shaila Gatta accusa Lorenzo Spolverato: “parli con Helena dei cavoli miei, siamo alla frutta"

La relazione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, nata ad ottobre sotto i riflettori della Casa del Grande Hermano, la versione spagnola del Grande Fratello, ha ormai raggiunto il capolinea. Dopo mesi di passione e complicità, il loro rapporto si è deteriorato al punto da sfociare in forti tensioni e accuse reciproche. Durante la puntata del reality andata in onda lunedì 17 marzo, Alfonso Signorini ha dedicato un ampio spazio alla loro relazione, mostrando una serie di clip che hanno evidenziato l'attuale distanza tra i due.

Un rapporto sempre più teso: il confronto in diretta

Le immagini mandate in onda hanno testimoniato come la separazione tra Shaila e Lorenzo non sia stata affatto pacifica. "Una persona che dopo la puntata non ti parla, che pretende? Devo stare dietro a te?" ha sbottato lei, mettendo in discussione la sincerità dei sentimenti dell'ex fidanzato. Dall'altro lato, Lorenzo ha cercato di difendersi: "Perché devi buttarmi me.da addosso? Cosa ti ho fatto? Non sto fingendo".

La ballerina si è anche chiesta se la loro storia fosse stata frutto di un'idealizzazione piuttosto che di un sentimento autentico. Lorenzo, però, ha ribadito che la loro relazione è sempre stata reale, sottolineando di essersi allontanato solo dopo aver sentito Shaila dire che lui le era "scaduto".

Il confronto tra Shaila e Lorenzo

Durante la puntata, Signorini ha cercato di mediare tra i due ex fidanzati, ma il confronto si è rivelato particolarmente acceso."Sei infantile e scappi dalle cose" ha accusato Shaila, convinta che Lorenzo stia indossando una maschera. "Perché dovrei evitarti?" ha chiesto lui, ricevendo una risposta secca: "Perché non ti sopporto".

Lorenzo ha cercato di spiegare il suo punto di vista, affermando che tra loro la comunicazione esisteva, ma che alcune confidenze fatte da Shaila lo hanno spinto ad allontanarsi: "Lei ha parlato del suo amor proprio. L'ho accettato, ma mi sono trovato in difficoltà". Shaila, però, non ha creduto alla sincerità dell'ex compagno: "Io non credo che tu accetti quella cosa".

Shaila contro Lorenzo: "Non doveva parlare di me con Helena e Javier"

A rendere ancora più difficile il loro rapporto è stata la scoperta che l'ex fidanzato ha parlato della loro relazione con i loro 'nemici' del programma: Javier ed Helena, due concorrenti con cui Shaila ha avuto accesi scontri in passato. "Il teatro dell'assurdo è Lorenzo che parla con Helena dei cavoli miei, siamo alla frutta" ha dichiarato indignata la ballerina, accusando l'ex di averla denigrata davanti ai suoi rivali.

Le critiche della Casa

Alfonso Signorini infatti poco prima aveva mostrato una clip con le opinioni degli altri concorrenti sulla loro separazione. Javier ha espresso perplessità sul comportamento di Shaila, accusandola di attribuire tutte le colpe a Lorenzo. Anche Helena ha avanzato dubbi: "Lei ha capito che Lorenzo non fa per lei", aggiungendo che la ballerina potrebbe aver sfruttato la loro storia per ottenere visibilità nel reality. Il confronto si è concluso senza una reale soluzione, lasciando il pubblico con la sensazione che tra i due la frattura sia ormai insanabile.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Il confronto tra Lorenzo e Shaila