Grande Fratello, urla e lite furibonda tra Helena e Zeudi in piena notte: "Mi ha sputato acqua addosso!"

Dopo una puntata relativamente tranquilla del Grande Fratello, tra l'eliminazione scampata di Havier e quella reale di Tommaso, è nella notte che nella Casa si è scatenato il caos. Helena Prestes e Zeudi Di Palma hanno decisamente acceso le prime ore del mattino con urla e liti furibonde, generate, a quanto pare, da un gesto poco educato che l'ex Miss Italia avrebbe compiuto ai danni della brasiliana.

"Mi ha sputato e non ha chiesto nemmeno scusa": Helena accusa Zeudi

Helena accusa Zeudi di averle sputato acqua addosso

La regia stava giusto inquadrando la camera da letto quando dalla cucina si sono sentite le urla della Prestes: "Sfigata sei tu e non buttarmi l'acqua addosso!". Non ci è voluto molto per capire che la frase era riferita alla Di Palma. La prima a intervenire in difesa dell'amica è stata Chiara Cainelli, che, vista l'ora e la foga della modella, le ha urlato: "Helena vai a dormire subito, per favore smettila! E poi non ti permettere mai più. Non ti avvicinare a me, non ti devi avvicinare".

A cercare di fare da paciere è stata Jessica Morlacchi, che, rievocando poco prima in giardino la famosa scena del bollitore, ha chiesto spiegazioni a Helena: "È stata Zeudi, non Shaila! Mi ha bagnata e io le ho chiesto di non sputarmi l'acqua. È stata una cosa fastidiosa, non ho capito bene se è venuta fuori dalla sua bocca o anche dalle sua mani, non ho visto bene, ho solo sentito l'acqua addosso e mi ha dato tanto fastidio. Se mi ha chiesto scusa? NO! Mi ha detto 'tu mi hai provocata' e non ha chiesto perdono".

Dall'altra parte è stata Shaila Gatta a intervenire per portare via l'ex Miss Italia, non prima di aver replicato alla brasiliana: "Vattene a dormire e non ti azzardare a toccarmi, sei una provocatrice. Non mi toccare".

Quando anche Mariavittoria Minghetti è rientrata dal giardino, Helena ha raccontato nuovamente la sua versione dei fatti: "Lei mi ha sputato prima! Guardala, prima però non era così tranquilla e mi ha sputato. Non ce la fa a non sputare quando ci sono io".

Immediata la reazione di Chiara: "Zeudi ma sei un lama? C'è però chi sputa veleno. Ora però vogliamo la traiettoria dello sputo di Zeudi e i filmati a rallentatore".

Immediata la reazione dei due fandom sui social, tra chi invita neppure trocco educatamente il Grande Fratello a espellere una concorrente "aggressiva e provocatrice" come la brasiliana, e chi invece accusa Zeudi di giocare con fin troppa abilità il ruolo della falsa vittima.