Grande Fratello: Shaila dopo la rottura con Lorenzo: “Mi sento umiliata, lui un narcisista insicuro”

Dopo aver messo fine alla sua storia con Lorenzo Spolverato nell'ultima puntata del Grande Fratello, Shaila Gatta torna a parlare. Lo fa prima attraverso i social, mostrando una bilancia e confessando di aver perso peso in un periodo che definisce vulnerabile, e poi in un'intervista al settimanale CHI, dove si apre completamente sul suo stato emotivo e sulla fine della relazione nata nella Casa più spiata d'Italia.

"Sono ricaduta in schemi vecchi"

Shaila Gatta ha raccontato di aver intrapreso l'esperienza del reality da donna libera, con l'intento di riscoprire una nuova parte di sé. Tuttavia, ben presto si è ritrovata intrappolata in dinamiche del passato. "Sono entrata nella Casa da donna libera, cercando di sperimentare questa nuova parte di me".

"Sono ricaduta in schemi vecchi", ha confidato. "La prima settimana dissi a Lorenzo: 'Mi ricordi dei miei vecchi modi di fare, non so perché'. Intanto, Javier mi mostrava qualcosa di nuovo. A lui dicevo: 'Sei un ragazzo perbene'. Ma avendo delle ferite aperte, mi sentivo più a casa con Lorenzo".

Lorenzo e Shaila mentre discutono al GF

Quella casa, però, si è presto trasformata in un luogo di alti e bassi, soprattutto per il comportamento del modello milanese: "La cosa più brutta è stata il suo silenzio punitivo. Non lo auguro a nessuno: l'amore è dialogo". Shaila ha poi spiegato che, sebbene il sentimento vissuto con Lorenzo fosse forte e viscerale, non era quello giusto per lei: "So che quell'amore non è quello adatto a me. E che le persone non cambiano. Sono delusa e arrabbiata".

Le critiche dei fan e la risposta di Shaila: "Ho subito incomprensioni e silenzi"

Una rabbia che nasce anche da un vissuto emotivamente pesante: "Lui mi portava all'esasperazione. Lorenzo ha una personalità, io mi sentivo sempre messa in discussione, con i sensi di colpa, sempre sbagliata. E mi ci sento ancora: oggi sono umiliata. Ancora. E criticata. Ancora". Le critiche, infatti, non sono mancate.

Molti fan della coppia Shaila-Lorenzo l'hanno accusata di manipolazione. Un'accusa che l'ex velina di Striscia rispedisce al mittente: "Mi viene detto che ho preso in giro tutti. Invece, ho subito. Ho subito incomprensioni, silenzi, ho chiesto troppe volte scusa, ho dimenticato il mio valore. Per la mia bassa autostima. E certe persone colpiscono duro chi ha una bassa autostima".

Lorenzo Spolverato: "Un narciso insicuro"

Infine, l'ex concorrente del reality show ha tracciato un ritratto lucido e tagliente del suo ex compagno: "Lorenzo è una persona insicura, vittima anche lui di se stesso. E finché non curerà questa sua parte, non amerà nessuno. Questo è stato il mio errore: il nostro è stato un amore tossico". Al momento, i due non si sono più sentiti dopo la fine del programma, una distanza che per Shaila rappresenta l'ennesima conferma: "Il suo è un amore narcisistico".