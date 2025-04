Grande Fratello, Lorenzo parla dopo la rottura con Shaila: "Devo metabolizzare una delusione importante"

Durante l'ultima puntata del Grande Fratello si è consumato il dramma degli Shailenzo. Con un inaspettato colpo di scena, Shaila Gatta ha deciso di lasciare Lorenzo Spolverato, a cui era stata legata per quasi tutta la durata del reality show di Canale 5. Lorenzo, che fino a oggi aveva scelto di restare in silenzio, dando vita a numerose speculazioni, ha deciso di condividere il suo stato d'animo con i fan

Le parole di Lorenzo: "Non voglio aggravare ulteriormente la situazione"

Attraverso una serie di storie su Instagram, Lorenzo ha raccontato il momento delicato che sta attraversando: "A una settimana dall'uscita dalla casa, prendendomi il giusto tempo da dedicare a famiglia e affetti, mi sembra corretto informarvi sulla situazione e il perché del mio silenzio che non è né punitivo né segreto."

Il 28enne ha spiegato di non essersi espresso prima semplicemente perché sta cercando di elaborare una delusione importante:"Il motivo per cui non abbia toccato determinati argomenti è semplicemente perché sto prendendo del tempo per me, per metabolizzare una delusione importante. Nel rispetto dei miei sentimenti e per la relazione che c'è stata, non ho intenzione di aggravare ulteriormente la situazione."

Il momento in cui Shaila ha lasciato Lorenzo

Lorenzo ha poi aggiunto che preferisce attendere un confronto prima di parlare apertamente:"Decido di riflettere e aspettare un confronto prima di esporvi eventuali pensieri a riguardo, a differenza di chi approfitta della situazione per criticare e giudicare qualcosa che non conosce", ha spiegato Spolverato che in un'altra storia ha aggiunto:

"Considerando che non è facile rimanere impassibile a tutto ciò che leggo e sento quotidianamente, scelgo comunque di non farmi influenzare ma di pensare e agire sempre con la mia testa e il mio cuore come ho sempre dimostrato. Ringrazio comunque coloro che continuano a dare supporto, sostegno e ad avere rispetto per me e tutta questa situazione non premeditata."

Il messaggio di Shaila: "Mostrare la vulnerabilità è forza"

Dal canto suo, anche l'ex velina ha deciso di condividere con i suoi follower un momento molto intimo, mostrandosi senza filtri attraverso un video pubblicato sui social. Con il viso segnato dalla stanchezza l'ex velina ha voluto parlare a cuore aperto: "Ciao amici, cucciolini miei adorati, come state? Io sono in un momento abbastanza vulnerabile della mia vita, molto vulnerabile... Diciamo che c'è il lavoro che mi aiuta, questo sicuramente mi agevola tanto."

Shaila non ha nascosto il proprio malessere emotivo, sottolineando quanto sia importante non nascondersi dietro maschere di forza apparente: "Vi volevo dare un bacio, mi sembrava giusto farmi vedere dopo tanto tempo così per come sono, senza sovrastrutture, senza impormi per forza di essere forte, quando in realtà la vera forza è anche mostrare la nostra vulnerabilità." Il suo messaggio si è concluso con parole dolci rivolte a chi continua a seguirla e sostenerla: "Vi bacio tutti, cucciolini, vi amo."