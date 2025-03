Grande Fratello, Shaila dà dei "corrotti" a Mariavittoria e Tommaso, ma sbaglia il significato della parola

Parole grosse nella casa del Grande Fratello, e questa ormai non è una novità. Nella notte, subito dopo la fine della puntata, è scoppiata una lite tra Shaila Gatta e Mariavittoria Minghetti, che ha poi coinvolto a vario titolo anche Tommaso Franchi. Il motivo scatenante sono state le nomination, ma il tutto è stato poi portato come al solito all'esasperazione, fino ad arrivare a un'improvvida lezione di italiano.

Le nomination del 13 marzo seminano malcontento al Grande Fratello

Shaila Gatta, Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma

Verso la fine della diretta su Canale 5, le nuove nomination hanno acceso gli animi. In particolare è stata quella di Shaila a far discutere: "Nomino MariaVittoria. Eravamo in buoni rapporti, le voglio ancora bene, però mi ha delusa tanto e non lo dimentico. Una parte del mio cuore è ancora ferita, il cerchio si stringe ed è arrivato il momento. Questa volta ho voluto essere sincera. Sono coerente e onesta con i miei pensieri. Ci sono state delle rotture".

A quel punto, a difesa della dottoressa romana è intervenuto il compagno Tommaso Franchi: "Mi dispiace ma non ti ho visto sincera. Lei ha paura di nominare Helena e Javier, perché sa che non vanno fuori. Sei una grande giocatrice, reputi MariaVittoria una debole. Ti stai nascondendo dietro a delle bugie".

Shaila definisce i Tommavi "corrotti", ma sbaglia parola

Mariavittoria

Chiuso il collegamento con lo studio, l'ex velina è corsa in cucina a lamentarsi con Mariavittoria per l'intromissione di Tommaso in sua difesa. Ma da che pulpito se, come le ha fatto notare la concorrente romana, per sei mesi Lorenzo Spolverato ha sempre sovrastato tutti coloro che tentavano critiche alla loro coppia?

Tommaso, tornato nel frattempo accanto alla sua compagna, non ha avuto esitazioni nel definire il comportamento di Shaila "da vittima".

Fin qui quello che si può visionare anche nelle clip presenti su Mediaset Infinity, ma il meglio è arrivato una volta che la regia ha cambiato inquadratura. Quando le telecamere sono tornate su Mariavittoria, stavano già volando parole gravi: "E continua! Mafiosi, corrotti... Addirittura? Poi? Che altro?" sono state le parole che la concorrente stava pronunciando, evidentemente ripetendo quello che l'ex velina aveva appena detto.

A quel punto Shaila Gatta ha provato a difendersi e ad "addolcire" il concetto, lanciandosi in una spiegazione in italiano del termine "corrotto" a dir poco da ridere. "Corrotti non è una brutta parola" ha esordito la ballerina. "Cosa significa in italiano? Semplicemente la definizione è 'nascondere ed omettere delle verità, che ora stanno uscendo fuori' questo vuol dire. Non era una cosa offensiva, il significato è proprio quello che ho detto". Mani nei capelli.