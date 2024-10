Grande Fratello, Shaila confessa: “Javier era duro come...” e Michael decide di cambiare letto

I giorni nella Casa del Grande Fratello continuano a passare, e le dinamiche tra i concorrenti si fanno sempre più intense. Dopo il bacio tra Tommaso e Mariavittoria, un nuovo episodio ha catturato l'attenzione dei telespettatori: nelle ultime ore, Shaila ha raggiunto Javier nel suo letto, dando vita a un momento di forte intimità sotto le lenzuola. L'ex velina ha successivamente raccontato ad alcuni coinquilini le sue sensazioni riguardo al contatto ravvicinato con il pallavolista di origini argentine, svelando dettagli che non sono passati inosservati.

Shaila e Javier: un'intesa sempre più forte sotto le lenzuola

Durante gli ultimi giorni della settimana, si è registrato un riavvicinamento tra i due protagonisti di quello che è stato definito il "quadrilatero amoroso" della Casa, una delle principali dinamiche della stagione. Sebbene tra Shaila e Javier non ci sia stato ancora un bacio, le coccole sotto le coperte sono state abbondanti, in un crescendo di complicità che sembra difficile da ignorare.

In confidenza con alcuni coinquilini, Shaila ha condiviso le sue impressioni sull'argentino: "Lui è stato bravo", ha detto, lasciando intuire l'eccitazione del momento. Picchiettando sulla sua tazza, ha poi aggiunto con un sorriso: "Stava così", alludendo allo stato d'eccitazione di Javier durante il loro incontro. A questo commento si è aggiunto quello di Tommaso, che nel frattempo si era unito alla conversazione: "E beh, siamo qui dentro da più di venti giorni", ha ironizzato, riferendosi alla crescente tensione fisica tra i concorrenti.

Michael ha riscjhoato di ritrovarsi sotto le lenzuola con Javier e Shaila

Shaila ha poi raccontato un momento di confronto tra lei e Javier: "Si è messo una mano sulla fronte e mi ha detto che non ci capiva più nulla, perché io 24 ore prima sembravo un'altra persona. Gli ho spiegato che qui dentro un giorno corrisponde a tre nella vita reale. Ma non ci siamo baciati, voglio che succeda in modo naturale", ha precisato, lasciando intendere che c'è ancora tempo per far evolvere il loro rapporto.

Grande Fratello, Javier avverte Shaila: "non giocare con i sentimenti delle persone"

La notte successiva, Shaila è tornata nel letto di Javier, e le effusioni sotto le lenzuola sono continuate, questa volta con maggiore discrezione per evitare l'occhio delle telecamere. Tuttavia, la scena non è sfuggita a Michael Castorino, il quale condivideva il letto con Javier. Preferendo non essere parte della situazione, Michael ha deciso di alzarsi e, senza fare rumore, ha cambiato letto, lasciando i due liberi di continuare la loro 'conoscenza'. Lo sviluppo della relazione tra Shaila e Javier sarà uno dei temi più caldi della puntata di stasera, e non resta che aspettare per vedere se tra i due scatterà il tanto atteso bacio.