Grande Fratello, lo sfogo di Lorenzo Spolverato contro i fan dopo la fine con Shaila: “Siete pesanti”

Il modello si scaglia contro chi continua a inviargli regali per la ex coppia, chiedendo rispetto e libertà dopo la rottura con l'ex fidanzata.

Lunedì 31 marzo 2025 è andata in onda l'attesissima finale del Grande Fratello, che ha incoronato Jessica Morlacchi come vincitrice dell'edizione. Tuttavia, per i fan del reality, quella data non resterà impressa solo per il trionfo dell'ex cantante de I Gazosa, ma anche per un momento ben più amaro: la rottura in diretta tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Durante la puntata, l'ex velina ha deciso di mettere un punto alla sua relazione con il modello milanese, definendo la loro storia tossica e comunicando la decisione di separarsi davanti a milioni di telespettatori.

Due mesi dopo: la scelta resta ferma

Da quel giorno sono passati quasi due mesi e, nonostante la speranza di molti fan, i due ex gieffini sembrano non avere alcuna intenzione di tornare sui loro passi. Shaila ha confermato che lei e Lorenzo si sono rivisti lontano dalle telecamere, ma l'incontro ha soltanto confermato quanto la rottura fosse inevitabile, lo stesso ha fatto Spolverato.

Eppure, c'è chi continua a credere nel ritorno della coppia, come una parte del fandom degli "Shailenzo", che non si è ancora arresa. Alcuni fan, infatti, hanno continuato a spedire regali destinati alla coppia, ignorando gli appelli che Lorenzo aveva fatto alcuni giorni fa.

Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta

Lo sfogo di Lorenzo: "Basta, voglio vivere la mia vita"

L'ex gieffino ha recentemente deciso di intervenire nuovamente con fermezza durante una diretta social, esasperato dalla continua ricezione di doni di coppia che ormai non rappresentano più la sua realtà sentimentale: "Non mi va. Quando arrivano queste cose non mi piace. Ho chiesto gentilmente di non farle arrivare, di non spendere più soldi per regali di coppia, e continuano ad arrivare".

"Finitela, perché siete pesanti. Fate il regalo, poi lo mandate, poi uno lo prende, lo scarta, e dice di metterlo sotto il letto, ma sotto il letto non va bene. Basta, ragazzi. Siete pesanti", ha dichiarato Spolverato con evidente frustrazione. Lorenzo ha detto che, se tra le 3200 persone collegate in diretta in quel momento qualcuno degli Shailenzo avesse deciso di andarsene perché lui aveva scelto di proseguire per la propria strada, per lui sarebbe andato bene.

Spolverato ha aggiunto che, anche se fossero rimasti in quattro, sarebbero comunque state le persone migliori del mondo: le più felici, le più intelligenti, quelle capaci di godersi la vita secondo i propri desideri e non in base alle aspettative altrui. Uno sfogo autentico e sentito, che ha lasciato poco spazio ai fraintendimenti: Shaila e Lorenzo hanno voltato pagina, e ora chiedono solo di essere lasciati in pace, liberi di vivere le loro vite senza pressioni esterne.

Fan alla prova: amore o ossessione?

Il messaggio di Lorenzo è chiaro, ma la reazione del fandom resta un'incognita. L'amore per una coppia nata sotto i riflettori può trasformarsi facilmente in idealizzazione, e i fan più accaniti spesso faticano a distinguere la realtà dallo spettacolo. Riusciranno le "Shailenzo" a rispettare la volontà dei loro beniamini? Oppure continueranno a inseguire un sogno che, ormai, appartiene solo al passato?