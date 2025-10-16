Grande Fratello, Jonas Pepe cambia ancora: ora snobba Giulia e sceglie Rasha per "questione di mentalità"

Il modello romano parla delle sue emozioni nella Casa: dopo Anita e Grazia, confessa di provare qualcosa per Rasha. ma il web lo accusa di collezionare flirt e cercare la dinamica di coppia.

Jonas Mattia Pepe sembra aver scambiato la Casa del Grande Fratello per una vera e propria app di incontri. Il 24enne romano, che si è presentato come animo ribelle sempre alla ricerca dell'amore vero, negli ultimi giorni ha movimentato gli equilibri del reality, passando da un interesse all'altro con una rapidità sorprendente.

Dall'hashtag "Jonita" al flirt con Rasha: il percorso sentimentale di Jonas

All'inizio della sua avventura, il modello sembrava molto vicino ad Anita, tanto che sul web era già nato l'hashtag #Jonita per sostenere la possibile coppia, con l'uscita di Anita per motivi familiari, i suoi interessi sono cambiati. Lo sguardo di Jonas si è spostato su Grazia Kendi, con cui il gieffino ha mostrato un certo feeling. Ma nelle ultime ore il gieffino sembra aver cambiato ancora idea, mostrando una forte attrazione per Rasha Younes, 32 anni, una delle protagoniste più carismatiche di questa edizione.

La confessione a Francesco Rana

Jonas ha ammesso che, se non fosse nata un'amicizia così forte con Simone, il figlio della restauratrice romana, avrebbe potuto nascere qualcosa anche con Francesca Carrara. Jonas, durante una chiacchierata con Francesco Rana, ha spiegato il suo punto di vista sulle differenze d'età e sulle sue preferenze.

Rasha Younes

"Grazia ha solo 20 anni e io 24: a questa età quattro anni di differenza si sentono. Probabilmente lei ha finito il liceo appena l'anno scorso. Se ci fossimo messi insieme nel 2024, mi sarei ritrovato a chiederle che voto ha preso in matematica. Io ormai ho la mia vita, frequento l'università, ho vissuto esperienze che lei deve ancora affrontare".

Rasha Younes è la donna che lo ha conquistato definitivamente?

"Giulia mi piace - ha ammesso Jonas - mi trasmette leggerezza e spensieratezza, ma con Rasha sento una sintonia diversa. Non perché preferisca le donne più grandi, ma perché a livello mentale mi trovo meglio con loro." Il gieffino ha poi rivelato di voler fare un passo avanti con Rasha, pur confessando la paura di essere respinto: "Rasha che mi interessa, ma se faccio una mossa sbagliata e non va, ho finito. Non sono uno che ci prova con tutte, non è da me. Se mi espongo, lo faccio fino in fondo".

Strategie o cuore ribelle? Il pubblico si divide

Nel frattempo, sul web c'è chi lo considera un romantico confuso, e chi invece pensa che Jonas stia solo cercando la migliore storia di coppia per emergere nel gioco, come nelle peggiori dinamiche dei reality. Quel che è certo è che il modello romano sa come tenere alta l'attenzione del pubblico: tra cuori, dubbi e strategie, la sua avventura al Grande Fratello è appena cominciata, ma promette già scintille.