Grande Fratello: Jessica Morlacchi si racconta a Verissimo e svela il conflitto con Helena Prestes

Jessica Morlacchi ha intrapreso l'avventura al Grande Fratello con entusiasmo e determinazione, erano anni che cercava di partecipare al reality show. Tuttavia, il suo percorso si è interrotto improvvisamente quando, raggiunta da un provvedimento disciplinare dopo un litigio con Helena Prestes, non ha accettato di essere messa sullo stesso piano della modella brasiliana ed ha abbandonato la Casa. Ospite di Verissimo, l'ex voce dei Gazosa ha raccontato a Silvia Toffanin le emozioni vissute in quei giorni turbolenti

Le Parole di Jessica Morlacchi a Verissimo

"Ho abbandonato il Grande Fratello con grande dolore, non è stato facile, perché non mi è andata giù quella cosa di essere stata messa sullo stesso piano di una persona che mi ha comunque tirato un bollitore. Quindi è stato un gesto secondo me troppo violento. So di non essere una santa, che ho una lingua abbastanza lunga, tagliente, pungente, lo so."

Jessica ha ammesso che la situazione con Helena l'ha portata a perdere il controllo: "Ero veramente agitata, arrabbiata, è uscita la parte peggiore di me, poche volte mi sono vista così nella mia vita. Forse dopo quattro mesi sono scoppiata". Nonostante gli attriti, Jessica ha riconosciuto di aver avuto momenti piacevoli con Helena, sottolineando che il rapporto tra loro oscillava tra dialogo e scontro. "Con Helena abbiamo avuto un primo chiarimento. Ho cercato di non infierire perché stava nella Casa e io so come ci si sente dopo quattro mesi chiusi lì dentro."

La delusione verso Luca Calvani e Amanda Lecciso

L'ex gieffina ha anche espresso amarezza verso alcuni ex coinquilini, in particolare l'attore toscano: "Da Luca mi sono sentita usata, in lui pensavo veramente di aver trovato un amico. Quando ho capito che tra noi non poteva nascere qualcosa in più, siamo comunque rimasti molto amici. Lui mi ha deluso".

E ancora: "Lui è la persona con cui sono più di tutti arrabbiata. Tutti pensano che sia Helena, ma non è così." I due hanno avuto uno scontro anche durante l'ultima puntata del reality show. Anche Amanda Lecciso è stata oggetto di critiche da parte di Jessica, che l'ha accusata di falsità e strategia.

Il caso Memo Remigi

La cantante ha parlato apertamente degli attacchi di panico che l'accompagnano dalla giovinezza e del dolore per la perdita del suo cagnolino durante la sua permanenza nella Casa: "Era il mio bambino. L'ho perso a novembre mentre ero dentro e non l'ho ancora metabolizzato. Forse lui ha scelto di andare senza farmi così male."

In chiusura, Jessica ha affrontato il clamore mediatico legato a Memo Remigi, che le aveva toccato il fondoschiena in diretta. Nonostante l'episodio fosse di dominio pubblico, Jessica ha preferito risolvere la questione privatamente: "Di base c'era un bene profondo. Ci siamo chiariti tra di noi, abbiamo condiviso tanti momenti lavorativi insieme, io perdono le brave persone."