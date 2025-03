Grande Fratello, il Codacons contro la truffa del televoto: oggi l'esposto in Procura a Milano

Il Grande Fratello finisce nuovamente sotto accusa. Il Codacons e Assourt stanno preparando un esposto per il possibile reato di truffa aggravata in merito alle modalità del televoto del reality show. Come riportato da Adnkronos, l'associazione dei consumatori depositerà domani alla Procura della Repubblica di Milano un documento in cui si chiede di fare chiarezza sulle dinamiche di voto della trasmissione in onda su Canale 5.

Perché il Codacons vuole presentare un esposto contro il Grande Fratello

A spingere l'Associazione Consumatori verso questa decisione sarebbero state le dichiarazioni rilasciate da Alfonso Signorini a Striscia la Notizia, durante la consegna del 'Tapiro d'Oro' per le polemiche legate al programma. Secondo il Codacons, il conduttore avrebbe parlato di "gruppi organizzati in grado di alterare l'esito delle votazioni e di vanificare quindi le preferenze di chi, in buona fede, da casa spende soldi per votare il proprio concorrente preferito". Il Codacons ha spiegato all'Adnkronos che questi fatti "potrebbero evidenziare fattispecie penalmente rilevanti come quella della truffa aggravata a danno di una moltitudine di soggetti".

Un'altra questione su cui la magistratura sarà chiamata a far luce riguarda un'ulteriore affermazione di Signorini. Il Codacons sottolinea che, secondo il conduttore, "l'audience garantito da alcuni concorrenti spingerebbe la produzione del Grande Fratello a non eliminarli dal programma nonostante il voto contrario del pubblico, rendendo di fatto inutile la spesa degli utenti per il televoto". In questo contesto, sul sito di Assourt è stata lanciata la piattaforma 'Reality Shock', dove i telespettatori possono segnalare e denunciare eventuali anomalie.

Lorenzo Spolverato è al centro di nuove polemiche dopo le parole di Alfonso Signorini

Le parole di Signorini dopo il Tapiro di Striscia

Il giorno dopo la messa in onda dell'intervista, il conduttore del reality show in un post pubblicato sui social ha fatto una parziale marcia indietro. Sui social si è ipotizzato che Alfonso Signorini sia stato richiamato all'ordine dopo le parole dette al Tg satirico di Antonio Ricci. "Ci tengo a precisare alcune cose che ho detto a Striscia La Notizia. Sono stato colto di sorpresa e, riascoltandomi, desidero chiarire meglio il mio pensiero."

Il conduttore ha ribadito che il Grande Fratello è "un gioco con delle regole, sia all'interno della casa che nel televoto", specificando che Endemol Shine Italy, società che produce il reality, "sottopone tali regole a rigorosi controlli". Signorini ha anche voluto commentare il comportamento di Lorenzo Spolverato all'interno della Casa, sottolineando che, sebbene protagonista di "episodi oggettivamente poco piacevoli", in base al regolamento "non ha fatto nulla che giustifichi una eliminazione". Il giorno prima a proposito del modello milanese aveva detto a Valerio Staffelli: "lo lo avrei già buttato fuori con un calcio nel sedere".