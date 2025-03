La RAI ancora contro il Grande Fratello e Spolverato: "Inaccettabile! Ma il Codacons ha scritto, vediamo"

Nella sua rubrica a Uno Mattina In Famiglia, dedicata a ciò che avviene in televisione, Gianni Ippoliti ha nuovamente attaccato il Grande Fratello e il comportamento di un concorrente, Lorenzo Spolverato.

A far discutere negli ultimi giorni sono state le prese in giro di Spolverato nei confronti di Stefania Orlando mentre quest'ultima era impegnata nella pulizia della cucina e i diversi salti sul letto con le scarpe, accompagnati dalle risate di altri concorrenti.

La protesta della RAI per il comportamento di Lorenzo Spolverato

"Vediamo qui un programma: Grande Fratello" esordisce Ippoliti "Un concorrente è salito con le scarpe sopra il letto di Stefania Orlando e poi mentre Stefania Orlando stava lavando i piatti si è avvicinato alle spalle e ha mimato questo gesto".

Primo piano di Lorenzo Spolverato nella casa del Grande Fratello

Beppe Convertini, conduttore del programma, ha definito 'inaccettabile' questo comportamento e Ippoliti ha rincarato la dose, sottolineando come il Codacons si sia già mosso:"Ha scritto a Pier Silvio Berlusconi, perché lui ha fatto una crociata contro il trash, e ha chiesto delle misure, quindi bisogna vedere se poi la responsabilità è di chi fa queste cose o degli autori. Vediamo come va a finire".

La risposta di Alfonso Signorini dopo le polemiche su Lorenzo Spolverato

Ieri Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello, è intervenuto sui social per difendere la propria trasmissione e la scelta di non punire Spolverato.

"Il Grande Fratello è un gioco. Un gioco con delle regole, sia all'interno della casa che nel televoto. Regole che Endemol Shine Italy, che produce il programma, sottopone a rigorosi controlli. Io firmo il programma come autore e, al di là delle mie opinioni personali, posso affermare che Lorenzo, pur essendo protagonista di alcuni episodi, oggettivamente poco piacevoli, in base al regolamento non ha fatto nulla che giustifichi un'eliminazione".

Alfonso Signorini durante una puntata del Grande Fratello

Signorini ribadisce che in caso contrario Lorenzo Spolverato sarebbe stato punito:"Se così fosse stato, sarebbero stati presi provvedimenti. D'altronde un reality è un reality. Ritengo quindi importante ribadire che ogni decisione segue un processo chiaro e trasparente, nell'interesse del gioco e del pubblico".