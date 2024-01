Grande Fratello, La confessione di Giuseppe Garibaldi: 'Sono innamorato di Anita'

Al Grande Fratello, le emozioni si fanno spazio, creando un intreccio complicato di amicizia e amore tra Giuseppe, Anita e Rosy. Durante la festa del sabato, Giuseppe apre il suo cuore, confessando alla chef il profondo amore che prova per Anita, anche se solo fraterno, ci tiene a sottolineare.

La Confessione di Giuseppe: "Fuori dal Grande Fratello Senza Anita, Impazzisco'"

Giuseppe Garibaldi, durante la festa chic del sabato, mentre parla con Rosy le confessa tutto il bene che nutre per Anita "Fuori da qui se non la vedo impazzisco". Giuseppe sembra che non riesce a immaginare una vita, lontano da Anita, che proprio l'altro giorno ha definito Giuseppe troppo permaloso ed ossessivo.

Rosy e i Sentimenti Condivisi

La chef afferma che anche lei vive gli stessi sentimenti del suo coinquilino. Rosy si ritiene fortunata ad aver conosciuto dentro la Casa del Grande Fratello due persone come Anita e Giuseppe con cui ha stabilito una connessione speciale.

Il Timore della Lontananza: 'Anita È Una Parte di Me'

"Io sono convinto che quando usciamo io ti chiamo ogni giorno e ti vengo a trovare", - dice Giuseppe a Rosy - "Ma con Anita sarà difficile la lontananza mi spaventa".

Le distanze geografiche, Giuseppe lavora a Piacenza, Anita risiede a Roma, angosciano il collaboratore scolastico. "Lei ha un po' più la testa sulle spalle, sui legami ci va con i piedi di piombo. Però se tra un mese lei dovesse uscire da qui, io scoppio. Lei è una parte di me".

Amore Fraterno o Qualcosa di Più?

Giuseppe durante la discussione analizza il suo amore per Anita: "Se ci penso non trovo parole. Vado in paranoia anche quando non la vedo", ammette, dimostrando quasi una dipendenza affettiva da Anita.

Rosy lo esorta a essere sincero sui sentimenti che nutre per la ragazza: "Per me è amore fraterno - ci tiene a precisare Giuseppe - Secondo me, fuori da qui se dovessi avere una fidanzata dedico comunque più tempo ad Anita. Questa cosa qua mi fa paura".

Rosy sostiene che ogni donna ha trovato nella Casa un uomo con cui confrontarsi. "Anita ha trovato te, Beatrice ha trovato Vittorio. Io credevo di aver trovato Marco, ma ora le cose sono cambiate", afferma Rosy sconsolata.

"Stai tranquilla, gli passerà" cerca di confortarla Giuseppe. "Se no vuol dire che non è mai stata amicizia pura e ho investito solo io", conclude Rosy.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity le confessioni di Giuseppe a Rosy