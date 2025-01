Grande Fratello: i quattro ripescati, provvedimenti disciplinari e sondaggi anticipazioni del 23 gennaio

Questa sera, 23 gennaio, il Grande Fratello torna su Canale 5 con una puntata destinata a entrare nella storia del programma, grazie al ripescaggio di quattro dei sei ex concorrenti attualmente rinchiusi nel tugurio della Casa. Secondo i sondaggi, tre posti sembrano già virtualmente assegnati, con Helena Prestes favorita per il rientro. Due concorrenti potrebbero subire provvvedimenti disciplinari

Apertura della serata

La puntata sarà condotta come sempre da Alfonso Signorini, affiancato dalle opinioni taglienti delle due opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. In studio, Rebecca Staffelli aggiornerà il pubblico in tempo reale con il sentiment social emerso tramite la piattaforma X (ex Twitter), fornendo uno spaccato delle preferenze del pubblico e dell'atmosfera esterna.

I ripescaggi: chi tornerà nella Casa?

Il televoto flash lanciato lunedì sera ha selezionato sei ex concorrenti di cui quattro torneranno a fare parte del gioco. Attualmente nel tugurio si trovano Iago Garcia, l'attore spagnolo, Jessica Morlacchi (che aveva abbandonato il gioco precedentemente), Michael Castorino, Federica Petagna, Eva Grimaldi e Helena Prestes. Attualmente è in corso un televoto per scegliere i 'magnifici quattro'.

I fan della modella brasiliana, dopo la sua eliminazione, hanno lanciato una vera e propria rivolta social che è arrivata fino ai maxischermi di Times Square a New York, spingendo l'opinione pubblica a chiedere il suo ritorno nella Casa. I sondaggi online la danno per favorita, con il suo rientro praticamente certo, insieme a Jessica e Iago. Il quarto posto, però, sarà una sfida aperta tra gli altri tre ex concorrenti, lasciando un filo di suspence fino all'ultimo momento.

Le dinamiche della settimana e i provvedimenti disciplinari

Le discussioni in Casa si sono intensificate nelle ultime ore riguardo al ripescaggio. Quasi tutti i concorrenti si sono espressi contro il ritorno degli ex gieffini. In particolare, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta non gradiscono il reintegro di Helena e Iago, loro principali antagonisti nella Casa. Da parte sua, Luca Calvani si oppone fermamente al ritorno di Jessica Morlacchi, ricordando la sua decisione di abbandonare il programma in passato.

Le polemiche non sono mancate nemmeno al di fuori del ripescaggio, con una discussione esplosa proprio ieri sera tra Lorenzo e Luca. Durante il loro scontro, Luca ha accusato Lorenzo di aver controllato il suo smartphone in occasione del viaggio in Spagna, verificando, tra l'altro, il numero di follower di Tommaso Franchi.

Grande Fratello prolunga a maggio e Isola dei Famosi rinviata? I rumors dopo le parole di Alfonso Signorini

Questo gesto rappresenta una violazione del regolamento e potrebbe portare a provvedimenti disciplinari per entrambi i protagonisti della discussione. Luca Calvani, infatti, lunedì scorso, ha ammesso di aver ricevuto un biglietto da Enzo Paolo Turchi con scritto "No letto Jessica", un'informazione che ha alimentato ulteriori polemiche e potrebbe comportare delle sanzioni.