Grande Fratello: Luca Calvani inchioda Lorenzo Spolverato che ora rischia un provvedimento disciplinare

Durante una discussione tra i due gieffini, l'attore toscano ha svelato un retroscena del viaggio in Spagna che tutti sapevano ma di cui non si era parlato.

Nuove tensioni nella Casa del Grande Fratello dopo un'accesa discussione che ha visto protagonisti Luca Calvani e Lorenzo Spolverato. Tra accuse di ipocrisia e rivelazioni scottanti, gli autori del programma si trovano ora a dover gestire una situazione delicata che coinvolge possibili violazioni del regolamento del gieffino milanese quando è stato in Spagna.

La rivelazione di Luca Calvani sul viaggio in Spagna

Tutto è iniziato con l'accusa dell'attore toscano, che ha svelato un presunto comportamento scorretto di Lorenzo durante per andare nella Casa del Gran Hermano con Shaila. Secondo l'attore toscano, Spolverato, quando era in Spagna avrebbe controllato il suo smartphone per aggiornare Tommaso Franchi sul numero di follower del suo account Instagram.

Questa dichiarazione ha riacceso le polemiche, soprattutto alla luce delle regole rigide del reality, che vietano ogni contatto con il mondo esterno. La questione è stata ulteriormente complicata dal fatto che Lorenzo avrebbe confidato il suo gesto a Tommaso, il quale lo avrebbe poi riferito a Mariavittoria. Quest'ultima, a sua volta, avrebbe diffuso l'informazione tra gli altri coinquilini.

Luca Calvani ha smascherato Lorenzo

Il bigliettino ricevuto da Enzo Paolo Turchi

La discussione è degenerata quando Lorenzo ha rinfacciato a Luca, l'episodio è stato svelato svelato nella puntata di Lunedì: l'attore ha ricevuto un bigliettino dal coreografo, entrato nella Casa per preparare una coreografia. Nel bigliettino passato da Enzo Paolo Turchi c'era scritto: "No letto Jessica", Luca, inizialmente reticente, ha poi ammesso l'accaduto.

Calvani ed Enzo paolo hanno spiegato che il suggerimento era legato a una richiesta della figlia di Calvani, turbata dal vederlo dormire con un'altra donna. Ieri sera, Lorenzo ha colto l'occasione per attaccarlo, accusandolo di incoerenza: "Fai il paladino della giustizia, ma pensa a quello che fai. Non hai neanche il coraggio di dire la verità."

Luca non è rimasto in silenzio e ha contrattaccato, rivelando il presunto comportamento scorretto di Lorenzo durante il viaggio in Spagna: "Ma perché mi devi fare la morale? Prima di entrare qui ti sei scritto con Helena e non volevi che uscisse. Poi mi rinfacci un bigliettino? Sei uscito in Spagna e hai guardato l'engagement di Tommy su Instagram. Chi è che ha barato qua dentro? Tu."

Il Grande Fratello è morto e non se ne sono ancora accorti?

Lo sfogo di Lorenzo e il commento di Shaila Gatta

Dopo la lite, il gieffino si è confidato con l'ex velina, spiegando la sua versione dei fatti: "Hai sentito cosa mi ha detto? Sì, è vero, ho guardato l'engagement di Tommy e gliel'ho detto. Ma l'ho fatto solo per dargli un consiglio. Ora però di Mariavittoria non mi posso più fidare." Shaila Gatta ha difeso Lorenzo, accusando Luca di comportamento immaturo: "Un uomo di 50 anni messo in difficoltà da un ragazzo di 28 anni allora tira fuori queste cose. Ma che cavolo, ha 12 anni? Io sono senza parole, ma faccia l'adulto."

