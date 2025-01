Grande Fratello: la rivolta dei fan di Helena Prestes arriva a New York e gli autori la rivogliono nella Casa

La fanbase della modella brasiliana si è mobilitata per farla tornare all'interno della Casa più spiata d'Italia e gli autori starebbero per cedere alle pressioni.

La rivolta dei fan di Helena Prestes non accenna a placarsi e ha raggiunto un nuovo livello di risonanza mediatica, arrivando addirittura sui maxi schermi di Times Square a New York. Gli hashtag #RipescaggioPerHelena e #GiustiziaPerHelena hanno attirato l'attenzione di un vasto pubblico, sostenuti anche da numerose petizioni online. La pressione crescente sembra aver colpito nel segno, con autori e produzione del Grande Fratello che potrebbero non rimanere insensibili a questa ondata di supporto globale riportandola nella Casa.

Helena tornerà nella Casa? Le due possibilità

In questo momento, ci sarebbero due scenari principali legati al possibile ritorno della modella brasiliana nella Casa. L'ipotesi più concreta vede Helena varcare nuovamente la porta rossa, ma in veste di ospite. Secondo l'account social Agent Beast, questa opzione sarebbe già in fase di definizione: "I dettagli finali sono in via di definizione", ha scritto su X. Inoltre, Helena sarebbe già stata informata del possibile ruolo, che potrebbe essere utilizzato dagli autori per incrementare gli ascolti e creare un momento di forte suspense nella Casa.

Più ambiziosa, ma al contempo più improbabile, è l'idea di un ripescaggio generale che coinvolgerebbe due o tre ex concorrenti, tra cui Helena. Secondo l'opinionista Francesco Vescio, questa sarebbe un'opzione "al 90%, forse anche al 100%" fattibile, con il pubblico da casa che sarebbe chiamato a votare chi riportare in gioco. "Questa è l'unica via per rimettere Helena nella Casa", ha affermato Vescio, aggiungendo che questa mossa potrebbe spaccare l'opinione del pubblico, ma riporterebbe sicuramente interesse verso il programma.

Helena nella Mystery Room con Luca e Jessica

L'iniziativa dei fan ha dimostrato ancora una volta il potere dei social nel influenzare le scelte televisive. L'impiego di maxi schermi in una location iconica come Times Square sottolinea quanto i supporter di Helena siano determinati nel far sentire la propria voce, rendendo evidente la forza di questa mobilitazione.

Ora resta da vedere quale strada decideranno di percorrere gli autori: optare per un ingresso simbolico e breve come ospite o, invece, rilanciare, con una decisione fantasiosa e senza precedenti, un ex concorrente tramite un ripescaggio che potrebbe cambiare drasticamente le dinamiche del gioco e, forse, la stessa storia del reality show.