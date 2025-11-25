Grande Fratello, Rasha smonta l’ex in diretta: "Mi ha messo le mani addosso"

Dopo aver ascoltato le accuse dell'ex fidanzato, Rasha ribatte con fermezza, smontando ogni insinuazione e rivelando episodi disturbanti della loro relazione tossica. Omer è al suo fianco.

La puntata del Grande Fratello del 25 novembre 2025 si è aperta in modo insolito. Simona Ventura è entrata nella Casa trovando i concorrenti "freezati" per consegnare personalmente una busta rossa, annunciando che il destinatario sarebbe rimasto particolarmente colpito dal suo contenuto. La destinataria era Rasha Younes.

Cosa conteneva la busta rossa consegnata da Simona Ventura a Rasha Younes

La busta conteneva l'intervista rilasciata qualche giorno prima dal suo ex Manuel Milano. Nel corso della conversazione con la giornalista, l'uomo metteva in dubbio la sincerità del rapporto tra la gieffina e Omer, sostenendo che Rasha non sarebbe realmente interessata al concorrente e che i suoi comportamenti affettuosi fossero solo una finzione. Milano affermava inoltre di aver tradito più volte Rasha e di averla aiutata economicamente, dichiarando che lei sarebbe ancora innamorata di lui: "È anche per questo che non si lascia andare con Omer. Se entrassi nella Casa e la difendessi, si scioglierebbe".

La replica di Rasha alle accuse di Manuel Milano

Dopo aver letto ad alta voce il contenuto della busta, Rasha ha reagito con calma ma con decisione, ribattendo punto per punto alle affermazioni dell'ex."La storia più tossica che io abbia mai avuto... Purtroppo ero molto giovane", ha dichiarato. Ha poi aggiunto di aver sempre respinto i tentativi di essere "comprata" con regali.

Simona Ventura con la busta rossa

Le parole durissime della gieffina

"Quando voleva comprarmi con orologi e altre cose, gliele ho sempre tirate indietro". Proseguendo, la concorrente ha accusato l'ex di aver tentato in passato di limitarne l'indipendenza e ha rivelato un episodio di aggressione: "Mi ha messo anche le mani addosso una volta, ha cercato di togliermi l'indipendenza in tutti i modi possibili".

Rasha ha sottolineato quanto per lei sia fondamentale la propria dignità: "La mia dignità non la comprano i soldi di un cretino qualunque. Mi dispiace per lui, ha fatto per l'ennesima volta una becera figura". E ha poi chiuso con parole dure: "La gente sa chi è, è una persona schifosa... Ciao bello, continua a rosicare".

A raggiungerla poco dopo è stato Omer, chiamato in causa anch'egli dalle dichiarazioni di Milano, secondo il quale Rasha sarebbe ancora "presa" di lui. Omer ha liquidato la frase con un "Poverino", mentre Rasha ha commentato ridendo: "Stacce!".

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Rasha viene chiamata a prendere la Busta Rossa