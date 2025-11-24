Grande Fratello, Rasha e Omer in crisi: "ho bisogno di un uomo che mi faccia stare bene"

Il faccia a faccia tra Rasha e Omer potrebbe segnare un punto di svolta nella loro relazione, lei manifesta il suo malessere per i comportamenti altalenanti del compagno.

Questa sera, lunedì 24 novembre, andrà in onda la decima puntata del Grande Fratello e la tensione tra i concorrenti cresce. Nelle ultime ore, una discussione ha coinvolto Rasha Younes e Omer Elomari, il cui rapporto è stato messo in discussione sia durante la precedente diretta del reality show che nel corso della settimana.

Il gesto controverso di Omer e le polemiche

Il concorrente di origine siriana, in particolare, si è sentito isolato dopo un episodio avvenuto durante la settimana: durante una discussione si è abbassato i pantaloni per rispondere a una provocazione, gesto che ha scatenato vivaci polemiche dentro e fuori la Casa.

Un malinteso non chiarito tra i Rashomer

Tornando al faccia a faccia tra Rasha e Omer, che potrebbe rappresentare un punto di svolta nel loro rapporto, il giovane ha accennato a un comportamento della ragazza che gli avrebbe dato molto fastidio. Rasha, però, non ha compreso a cosa si riferisse e Omer non ha fornito ulteriori spiegazioni.

Il primo bacio tra Rasha e Omer

"Che cosa ho fatto? Ti ha dato fastidio che ho ballato?" ha chiesto Rasha. Omer ha chiarito che non si trattava di quel momento di svago, ma di qualcos'altro che ha preferito non rivelare: "Non c'entra quello, ma se non lo capisci va bene così", ha risposto con decisione.

Il malessere di Rasha: le sue parole alle coinquiline

Dopo la discussione, la Younes ha parlato con alcune coinquiline, manifestando il suo malessere per l'atteggiamento altalenante di Omer: "Ho bisogno di leggerezza. Capisco che lui sia come una pentola a pressione, ma così non va bene. Non voglio chiudere la frequentazione, ma ho bisogno di un uomo che mi faccia stare bene, di cui potermi fidare".

Secondo Rasha, la tensione di Omer è legata agli eventi della settimana e alla sua paura di essere messo sotto pressione durante la decima puntata. Elomari, infatti, ha confessato di aver pensato anche di abbandonare il programma. Nonostante questo, Rasha non accetta che Omer si sfoghi su di lei, sottolineando che i momenti di stress mettono a rischio il loro rapporto: "Non voglio che lui sbotti contro di me, perché ora sono serena e questo potrebbe danneggiare il nostro rapporto".