Grande Fratello: Le prime parole di Giuseppe Garibaldi dopo l'eliminazione 'Speravo di arrivare in finale'

La quarantaseiesima puntata del Grande Fratello ha decretato l'eliminazione dalla Casa più spiata d'Italia di Giuseppe Garibaldi. Il concorrente calabrese ha perso il secondo televoto flash della serata sconfitto da Greta Rossetti e Perla, quest'ultima è la quinta finalista del reality show. Dopo la finale Giuseppe ha parlato sui social esprimendo la sua amarezza per aver dovuto lasciare il reality show alla vigilia dell'ultima puntata.

Giuseppe Garibaldi eliminato dal Grande Fratello

Giuseppe Garibaldi è entrato nella Casa del Grande Fratello lo scorso settembre, era uno dei veterani del gruppo così come Beatrice Luzzi, Rosy Chin e Massimiliano Varrese che invece sono in finale.

Il concorrente calabrese è stato eliminato durante la finale in seguito a un televoto flash che lo ha visto opposto a Perla Vatiero e Greta Rossetti. Giuseppe ha ottenuto il 24% dei voti, troppo pochi per sconfiggere le due ragazze.

Grande Fratello: Giuseppe Garibaldi eliminato in semifinale

La prima dichiarazione dopo la puntata

Subito dopo la finale, Giuseppe ha ringraziato il pubblico sui social, esprimendo la sua amarezza per come è andata la serata. "Sinceramente non me l'aspettavo. Infatti speravo di arrivare fino alla fine del programma - ha detto Giuseppe - Però per me anche arrivare fino a qui è una vittoria. Prendo tutto il bene che c'è stato e ringrazio davvero il Grande Fratello".

Il saluto di Alfonso Signorini e Cesara Buonamici

Dopo il verdetto del televoto Giuseppe Garibaldi è stato salutato da Alfonso Signorini che ha ammesso che lo avrebbe voluto in finale.

"Voglio proprio dirti una cosa, per me sei una persona davvero speciale. A parte la puntata di questa sera, del televoto, dimentichiamocelo - ha esordito il conduttore - Però io ti dico, anche se non lo dovrei dire, che io alla finale tua ci speravo, senza nulla togliere agli altri cinque finalisti che se la meritano tutta".

E ancora: "Detto questo, se me l'avessero chiesto due o tre settimane fa, io in finale a te ti ci vedevo perfettamente e questo lo devo ammettere. Le cose non vanno sempre come vorremmo, ma questo non toglie che sei stato un gran bel concorrente. Io ti sceglierei anche domani mattina se dovessimo cominciare un altro Grande Fratello"

Pure Cesara Buonamici ha voluto salutare Giuseppe Garibaldi per cui ha sempre speso buone parole: "Tu sei l'uomo più buono e generoso di quella casa. La finale te la meritavi tutta, lo penso anch'io e volevo dirtelo", ha detto l'opinionista che ha confessato di essersi commossa.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity il momento dell'eliminazione di Giuseppe