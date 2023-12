Grande Fratello, Perla Vetiero scrive a Mirko Brunetti: 'Voglio che tu mi senta accanto'

Sabato scorso, con l'addio di Mirko a Greta, ci siamo liberati del nuovo triangolo artistico del Grande Fratello. Al contrario, sembra che la storia infinita tra Perla e lo stesso Mirko non sia ancora terminata, nonostante che dall'addio a Temptation Island siano passati ormai più di cinque mesi.

Le vicende post-eliminazione di Mirko dal Grande Fratello

All'interno della Casa del Grande Fratello, sono rimaste Perla e Greta, le due ragazze che hanno partecipato al reality con l'obiettivo dichiarato o meno di riconquistare Mirko. Entrambe hanno perso il loro cavaliere, eliminato dal pubblico alla prima nomination.

L'addio a Greta

Nonostante ciò, la storia tra i tre ex partecipanti a Temptation Island continua a intrigare gli spettatori più curiosi. Nell'ultima puntata del Grande Fratello, Mirko ha definitivamente detto addio a Greta, affermando che la ragazza "ha deluso le sue aspettative" e che "la magia di un tempo si è spezzata".

La lettera di Perla a Mirko

Nel frattempo, Perla sembra volersi avvicinare a Mirko scrivendo una lettera, trasmessa durante il daytime del programma: "Ciao Mirko, non posso immaginare cosa stai passando, o forse sì, motivo per cui ti sto scrivendo. Voglio che in un modo o nell'altro tu mi senta accanto a te".

La lettera di Natale per Mirko prosegue: "Spesso mi fermo a pensare e ti giuro che la tua assenza qui la sentiamo tutti, ma soprattutto io. So chi sei e quanto ancora avresti potuto dare per farti conoscere e far vedere a tutti l'uomo magnifico che sei. Sono certa che questo è arrivato perché sei nel cuore di ogni persona che ti vive".

"Sto mettendo da parte l'orgoglio e le delusioni che ho dentro perché ci tenevo a farti sentire la mia vicinanza oggi - conclude Perla - Ti auguro buon Natale e auguro a noi tutto l'amore che abbiamo e la serenità che spero possiamo ritrovare insieme. Mi manchi e vedrai che ogni cosa andrà al posto giusto. Insieme è più facile".

L'entrata di Luca Vetrone nella Casa di Cinecittà

Nel frattempo, Alfonso Signorini, nel ruolo di Babbo Natale, ha preparato una sorpresa per Perla: presto nella casa più spiata d'Italia entrerà Luca Vetrone, il modello e influencer, star di TikTok che Perla ha conosciuto quest'estate.

"Luca Vetrone è il mio prototipo d'uomo", ha dichiarato Perla, e il Grande Fratello ha subito accontentato la ragazza. L'ex naufrago dell'Isola dei Famosi entrerà nella Casa di Cinecittà prima della fine dell'anno.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Perla racconta a Letizia cosa le manca di Mirko.