Grande Fratello: Massimiliano evita l'espulsione, Sara Ricci eliminata e tre concorrenti in nomination

Ieri sera, 16 dicembre 2023, in prima serata su Canale 5, è andata in onda la ventisettesima puntata del Grande Fratello. Sara Ricci, nonostante il suo presunto ampio seguito, è stata eliminata dal pubblico. Massimiliano Varrese, che meritava l'espulsione, è stato salvato dagli autori. Tre concorrenti sono in nomination, ma non eliminatoria.

Grande Fratello del 16 dicembre

Massimiliano Varrese: cartellino giallo

Chi si aspettava l'espulsione di Massimiliano Varrese è rimasto deluso; l'attore, colpevole di aver esagerato nelle sue ripetute vessazioni nei confronti di Beatrice Luzzi, è stato solo ammonito da Alfonso Signorini.

Il conduttore ha mostrato a Massimiliano i titoli di alcuni giornali e l'intervento di Gessica Notaro. Varrese ha provato a scusarsi: "Mi scuso pubblicamente se è passato questo messaggio. È una recita più che un atteggiamento vero. Me ne scuso".

"Non ho mai avuto intenzione di nuocere o denigrare Beatrice, mi dispiace e mi scuso anche con lei. Guardandomi, vedo un atteggiamento non bello", ha aggiunto.

Beatrice Luzzi, chiamata in un secondo momento nella Mystery Room, ha sottolineato che le parole di Massimiliano l'hanno spesso ferita: "Il suo atteggiamento mi ferisce e mi fa stare male; l'ho anche detto. Quando andiamo d'accordo sono contenta, i nostri punti in comune sono tanti".

Alfonso Signorini ha aggiunto che Massimiliano si è calato talmente tanto nella parte del cattivo "che non distingue più la realtà dalla finzione". Avvertendo Varrese: "La prossima volta sarai espulso dal gioco".

Mirko lascia Greta

Mirko, collegato in video perché positivo al Covid, ha lasciato definitivamente Greta, mettendo forse fine allo stucchevole triangolo di cui faceva parte anche Perla.

"Avevo delle aspettative alte rispetto al nostro amore, per questo ti ho dato fiducia in maniera incondizionata. Uscendo dalla Casa mi sono reso conto che la magia di un tempo si è rotta, penso sia arrivato il momento di mettere un punto al nostro rapporto", ha detto Mirko, che ha deciso di mettere fine al loro rapporto davanti alle telecamere, come era avvenuto con Perla a Temptation Island.

"Non me l'aspettavo, ma a questo punto le mie paure erano fondate e le mie insicurezze hanno finalmente una risposta. Se per lui questa magia che io sento ancora lui non la sente, allora non l'ha sentita mai e mi sento presa in giro", ha replicato Greta.

Televoto, Immuni e Nomination

Televoto

Nonostante si sia vantata di avere un grande seguito, Sara Ricci è stata salvata da un misero 3% di spettatori ed ha dovuto abbandonare il programma. Queste sono state le percentuali dei concorrenti in nomination: Beatrice 38%, Perla 37%, Vittorio 15%, Grecia 7%, e Sara 3%.

Immuni

Gli immuni della casa sono stati Beatrice, Massimiliano, Giuseppe, Paolo, Letizia e Rosy. Cesara Buonamici ha scelto Rosanna fratello.

Nomination

Fiordaliso nomina Greta

Marco nomina Greta

Perla nomina Vittorio

Vittorio nomina Anita

Anita nomina Marco

Monia nomina Grecia

Greta nomina Federico

Grecia nomina Marco

Giuseppe nomina Marco

Rosanna nomina Marco

Letizia nomina Greta

Beatrice nomina Anita

Paolo nomina Greta

Rosy nomina Federico

Massimiliano nomina Federico

Greta, Marco e Federico sono i concorrenti finiti in nomination; il meno votato tra loro sarà candidato all'eliminazione al prossimo televoto. La puntata si conclude con le parole sibilline di Marco Maddaloni: "Tra di noi c'è un burattinaio che manovra i fili di questo gioco."