Grande Fratello, Perla Vatiero e il gossip con Luca Vetrone: cosa c’è di vero

In un accaldato fine settimana di luglio, i social network sono diventati teatro di una vivace discussione tra i 'perletti', fan di Perla Vatiero e Mirko Brunetti, e altri utenti. Questi ultimi hanno accusato la vincitrice del Grande Fratello di aver partecipato a un evento con il modello Luca Vetrone, senza la presenza del suo attuale fidanzato.

La segnalazione e il caos sui social

Amedeo Venza ha ricevuto un video girato in un locale di Riccione, dove si è verificata una mini reunion tra due partecipanti del reality show di Alfonso Signorini: Letizia Petris e Perla Vatiero. Nella segnalazione, un follower dell'esperto di gossip ha scritto: "Perla e Vetrone erano al Mammamia entrambi e gira un video in cui si guardano".

La notizia ha scatenato un acceso dibattito tra i fan della coppia, che si sono chiesti perché Mirko Brunetti fosse assente alla festa. Luca Vetrone, ex concorrente dell'Isola dei Famosi, ha partecipato all'evento, il che ha sollevato dubbi e speculazioni. Perla aveva in precedenza dichiarato di aver conosciuto il modello durante una serata con altri amici, aggiungendo: "Sicuramente è un bel ragazzo, nel senso a me è sempre piaciuto esteticamente", ma aveva sottolineato che tra loro non era successo nulla.

Perla e Mirko al Grande Fratello

Il video in questione, visibile in questa pagina, è poco chiaro, ma Amedeo Venza, che in settimana ha discusso con Mirko attraverso i social, ha prontamente risolto l'equivoco. L'influencer ha contattato il diretto interessato per ottenere chiarimenti. Luca ha spiegato la situazione: "Comunque ho sentito Luca! Era lì a bere con degli amici... Si è avvicinato al tavolo per salutare Letizia e di conseguenza ha salutato anche Perla. Tutto qua". Nonostante le accuse e le speculazioni iniziali, la situazione sembra essersi chiarita. Perla Vatiero e Luca Vetrone si sono semplicemente salutati in un contesto amichevole, senza alcuna implicazione romantica.