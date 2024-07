Grande Fratello, Amedeo Venza contro Mirko Brunetti: "ora vi racconto cosa pensa di Greta". Lui replica

L'esperto di gossip ha riportato una conversazione che co sarebbe stata alla festa del reality show tra la coppia uscita durante l'ultima stagione di Temptation Island.

Nelle ultime ore, i social sono stati teatro di un acceso confronto tra Amedeo Venza e l'ex gieffino Mirko Brunetti. La diatriba è iniziata con uno scambio di accuse sui rispettivi profili, culminando in una rivelazione dell'esperto di gossip riguardante un episodio controverso alla festa del Grande Fratello, che coinvolge anche Greta Rossetti.

Le accuse: l'episodio alla festa del Grande Fratello

Amedeo Venza ha pubblicato sui social un retroscena relativo alla festa del celebre reality show, affermando che Mirko Brunetti si sarebbe avvicinato a Greta Rossetti con frasi offensive nei confronti delle donne. "Alcuni amici presenti alla festa mi hanno raccontato che Mirko ha detto a Greta che le donne sono tutte tro.e. Questa informazione non mi è stata riferita da Greta, ma da chi era presente alla festa, e lui sa bene chi sono queste persone", ha dichiarato Venza.

La replica: "Tutto Inventato"

Mirko Brunetti ha prontamente risposto alle accuse attraverso le sue storie su Instagram, negando con forza quanto affermato da Venza. "Amedeo, inventi tutto e spari a zero su chiunque non ti vada a genio, difendendo spesso persone indifendibili", ha ribattuto l'ex gieffino, definendo le accuse come completamente prive di fondamento.

Greta e Mirko ai tempi di Temptation Island 2023

Nel bel mezzo del conflitto, anche Greta Rossetti ha voluto dire la sua, mantenendo una posizione neutrale. In una storia pubblicata su Instagram, l'ex tentatrice, che si è riappacificata con il fidanzato Sergio D'Ottavi, ha chiesto di essere lasciata fuori da queste controversie. "Non mi interessa come vengo etichettata. Continuo a voler bene alle persone con cui ho condiviso un percorso", ha dichiarato Rossetti, prendendo le distanze dalla disputa, senza smentire le dichiarazioni di Amedeo.

L'origine del litigio sembra risalire a delle storie in cui Amedeo Venza attaccava Mirko Brunetti per presunte sponsorizzazioni poco chiare. In passato, anche il giornalista Gabriele Parpiglia aveva segnalato al presidente del Codacons che Perla Vatiero, fidanzata di Mirko, promuoveva i cosiddetti "fuffa guru" nascondendo la natura pubblicitaria dei suoi contenuti.