Grande Fratello, Perla Vatiero: “Dopo lo scontro di ieri avrei fatto le valigie per uscire con Mirko”

Nella puntata del Grande Fratello del 4 marzo c'è stato un confronto tra Mirko e Perla. L'imprenditore ha rimproverato la sua non fidanzata per alcuni discorsi in codice avuti con Greta e Sergio, sottolineando che lui non ha intenzione di essere il suo porto sicuro, in attesa che altri, come Alessio Falsone, le diano conferma.

Lo scontro tra Mirko e Perla al Grande Fratello

La metafora della scarpa nuova (Alessio) e la scarpa vecchia (Mirko) non è piaciuta a Brunetti che ieri ha quasi rotto definitivamente con la Vatiero, tanto che Cesara Buonamici lo ha invitato a riflettere bene prima di prendere decisioni affrettate.

Letizia e Greta hanno ascoltato lo sfogo di Perla dopo lo scontro con Mirko al Grande Fratello

La difesa di Perla

"È folle quello che ha pensato, non lo accetto", ha detto oggi Perla, anche se, sentendo la clip trasmessa nella diretta del programma, era chiaro che la ragazza stava parlando proprio della simpatia che prova per Alessio. Il rapporto con Falsone, Perla lo definisce un'amicizia, ma a Mirko e a gran parte del pubblico sembra qualcosa di più.

"Io ieri avrei fatto le valigie e sarei andata via con lui", ha detto Perla che, rispondendo a Greta, ammette che in realtà questa ipotesi non l'ha mai presa in considerazione. "Manca poco alla fine del programma, sarei stata una folle, non me lo sarei mai perdonata e non me lo avrebbe perdonato neanche lui, lo conosco".

Grande Fratello: Mirko lascia la Casa senza salutare Perla ma le scrive una lettera

"Quando esco da qua dentro la prima persona che voglio vedere è lui" continua Perla "ma capisco che a lui la situazione possa dare fastidio e sia entrato in un loop negativo"

Mirko è sempre stato convinto che a Perla piaccia Alessio, lo ha ripetuto alla ragazza anche nelle ore passate insieme in tugurio, quando è stato ospite del programma per pochi giorni e poi è uscito in maniera repentina, senza avvisare nessuno neanche la stessa Vatiero.

Perla, invece, continua a negare un interesse particolare per Alessio: "Ma ti sembra che entra una persona qua dentro ed io perda la testa", ha detto a Greta e Letizia. "Non mi potrei mettere a fare chissà cosa in questo contesto", ha concluso Perla Vatiero.