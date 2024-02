Grande Fratello, Perla spiazza Mirko: 'Non sono fidanzata' e poi parla di Alessio

La puntata del Grande Fratello del 26 febbraio potrebbe aver segnato una svolta nella complessa relazione tra Perla e Mirko. Durante la trasmissione, Perla ha smentito di essersi riunita al suo ex fidanzato e, secondo qualcuno, ha lasciato aperta la possibilità di una relazione con Alessio Falsone, il nuovo coinquilino della Casa.

Mirko e Perla riuniti al Grande Fratello?

Nella precedente puntata del Grande Fratello, sembrava che Mirko e Perla fossero tornati insieme dopo la loro rottura durante il falò di confronto a Temptation Island. Gli spettatori speravano che questo lungo capitolo del reality show fosse finalmente chiuso, ma ieri sera tutto è cambiato.

L'avvicinamento di Perla ad Alessio e la reazione di Mirko

Durante la trasmissione, Alfonso Signorini ha mostrato un video che testimoniava l'avvicinamento tra Perla ed Alessio, nonostante Mirko si fosse mostrato geloso del rapporto tra la ragazza e Falsone.

Grande Fratello, Mirko Brunetti entra consola Beatrice e richiama Perla: "Sei laureata in psicologia?"

"Perla, non pensi di aver oltrepassato il limite?" ha chiesto Alfonso Signorini. Perla, dal canto suo, è convinta di aver agito correttamente. La ragazza ha ammesso che c'è una certa complicità con Alessio, ma sostiene che sia solamente amicizia. "Non ho superato nessun limite, non c'è stato alcun contatto fisico", ha ribadito.

Le Dichiarazioni di Perla e le Perplessità di Mirko

Perla ha poi spiazzato tutti parlando del suo rapporto con Mirko: "Mi trovo in una situazione complicata: non mi considero fidanzata", anche se vuole rimanere fedele a Mirko e inizierà una nuova storia con lui fuori dalla Casa.

Mirko, dallo Studio, ha ammesso che ci sono stati alcuni atteggiamenti e parole ambigue tra Alessio e Perla, ma ha ribadito la sua fiducia nella ragazza. Tuttavia, ha aggiunto: "Se vuoi andare oltre, puoi farlo".

La Magia Tra Perla e Mirko Vacilla?

Alfonso Signorini, Fiordaliso e Cesara Buonamici ritengono che la magia tra Perla e Mirko si sia interrotta. Fiordaliso, ad esempio, dubita delle parole di Perla: "Se dici 'ti amo' a Mirko, perché dici di non essere fidanzata?".