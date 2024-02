Grande Fratello, Mirko Brunetti entra consola Beatrice e richiama Perla: 'Sei laureata in psicologia?'

Mirko Brunetti entra nella Casa del Grande Fratello come ospite ed ha subito consolato Beatrice, attaccata per l'ennesima volta dal gruppo di concorrenti.

Ieri sera al Grande Fratello è entrato Mirko Brunetti, ex fidanzato di Greta Rossetti e ex convivente di Perla Vatiero, entrambe ancora presenti nella Casa del reality show. Una volta varcata la porta rossa, Brunetti ha cercato di rincuorare Beatrice Luzzi e ha rimproverato Perla, un atteggiamento che ha colto di sorpresa sia gli spettatori che alcuni inquilini del programma.

Mirko torna al Grande Fratello

Mirko Brunetti è tornato nella Casa del Grande Fratello come ospite. Alfonso Signorini spera che questi giorni servano a Mirko e Perla per chiarire la loro situazione e magari riprendere, sotto le telecamere del programma quel percorso interrotto durante Temptation Island, quando i due decisero di lasciarsi e prendere strade diverse: Mirko con la tentatrice Greta e Perla con il tentatore Igor Zeetti.

Il confronto con Perla

Mirko e Perla sono tornati single e nelle settimane precedenti hanno dimostrato di avere idee confuse sul loro futuro di coppia, per questo Signorini ha rimandato Mirko nella Casa. In questa fase del reality show gli autori, a corto di idee, hanno puntato ad una riconciliazione della coppia che potrebbe decidere di uscire insieme dal programma, come avviene a Uomini e donne.

Ieri sera Mirko, a sorpresa, ha rimproverato Perla per i continui screzi con Beatrice e per il modo di porsi: "Queste sono cose che vanno oltre ogni limite umano", gli ha detto Perla, riferendosi ai continui scontri con Beatrice.

"Ma tu hai preso la laurea in psicologia?", gli ha risposto Mirko. "Fatti delle analisi, pensa a te stessa", ha continuato, ripetendo le parole dette dall'ex fidanzata alla Luzzi. "No Perlì, così no", ha concluso, suggerendo, neanche tanto velatamente, che certi atteggiamenti non pagano nei confronti del pubblico.

Il conforto a Beatrice

In un secondo momento, Mirko si è avvicinato a Beatrice, che in quel momento era sola in giardino. "Sono felice di essere qui con te, tanto felice. Tu lo sai, sono una persona che sa scindere tante cose, la stima che ho per te la sai. Anche se ogni tanto facciamo delle cazzate. Togliti un po' di responsabilità, te le devi togliere. In questi giorni sto qui anche per questo e ti aiuterò", le ha detto abbracciandola.