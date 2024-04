Grande Fratello, Perla Vatiero su Mirko Brunetti: 'L'intenzione è quella di sposarci'

Terminata l'avventura del Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini, Perla Vatiero si è tuffata nella vita quotidiana, ma tutto è cambiato oggi. Il programma di Canale 5 le ha dato notorietà e, allo stesso tempo, le ha restituito l'amore che aveva perso durante Temptation Island. Oggi lei e Mirko iniziano a progettare il matrimonio, come ha anticipato nel corso di un'intervista al Corriere del Mezzogiorno.

Perla Vatiero dopo il Grande Fratello: una nuova consapevolezza in sé stessa e il futuro con Mirko

Dopo la sua vittoria nel reality show di Mediaset, le cose sono cambiate molto per Perla Vatiero. Ora è più riconosciuta per le strade e le persone le esprimono stima. Tuttavia, la ragazza sottolinea che l'apprezzamento nei suoi confronti non deriva solo dalla sua storia con Mirko.

"Alcune mi confidano che, seguendoci nel corso di questi mesi, hanno trovato lo spunto per recuperare il loro matrimonio - ha spiegato - Altre, invece, mi dicono che ho trasmesso loro la forza di troncare una relazione tossica. È una cosa di cui vado molto fiera e ne sono felice".

Perla e Mirko durante il Grande Fratello

Perla ha rivelato che lei e Mirko hanno in progetto di sposarsi, anche se al momento vivono in città diverse, Angri per lei e Rieti per lui. Non hanno ancora deciso dove vivere dopo il matrimonio, con lui che preferirebbe la capitale. "Mirko vorrebbe trasferirsi Roma. Io ancora ci devo pensare - ha raccontato durante l'intervista - Il nostro amore è vero. È nato lontano dalle telecamere, molti anni fa quando entrambi eravamo ragazzini. Prima della tv, poi, avevamo già convissuto per anni".

Parlando del momento più difficile nel reality, la Vatiero ha menzionato l'ingresso di Greta Rossetti, che l'ha fatta dubitare del suo futuro con Mirko. Tuttavia, ora si concentra maggiormente su se stessa e sulla sua crescita personale. Ammette di avere ancora molto da imparare, ma è determinata a continuare a migliorare.

Per quanto riguarda il tatuaggio che Mirko è Greta hanno fatto subito dopo Temptation Island. Perla ha confermato che Mirko cancellerà presto la scritta: "I tuoi occhi la mia cura dal braccio", come Perla Vatiero aveva anticipato durante una diretta su Instagram.