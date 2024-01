Grande Fratello, Perla e Giuseppe nello stesso letto: 'Lei è single può fare quello che vuole' dice Mirko

Tra Mirko e Perla è davvero finita?. La telenovela che si trascina dal falò di confronto di Temptation Island è approdata anche al Grande Fratello. Ieri, grazie ad una clip che mostrava Giuseppe Garibaldi nello stesso letto, Alfonso Signorini ha provocato l'imprenditore reatino, ma la sua risposta ha deluso i fan della coppia e la stessa Perla.

Le dinamiche tra Mirko e Perla al Grande Fratello

Anche questa settimana la puntata del Grande Fratello è stata incentrata sulle solite dinamiche che vanno avanti da mesi, Beatrice Luzzi contro il gruppo e il presunto fascino irresistibile di Giuseppe Garibaldi. Nella clip mostrata nel corso della diretta del 29 gennaio Giuseppe e Perla hanno dormito nello stesso letto per dare la possibilità a Paolo e Letizia di passare la notte vicini.

La mattina seguente Giuseppe, parlando in cucina con Massimiliano e Rosy ha tirato fuori la presunta gelosia di Mirko nei suoi confronti. "Stanotte ho dormito con Perla, Mirko può pensare quello che vuole. Ho fatto nottata sì, ho combinato tutto quello che uno può combinare dopo 5 mesi", aveva detto ai suoi coinquilini con quel suo modo di scherzare che spesso risulta poco gradevole a chi lo ascolta.

Grande Fratello, Mirko e Perla: Il ritorno di fiamma sotto lo sguardo compiaciuto di Greta

La non gelosia di Mirko

Alfonso, ovviamente, ha chiesto il parere di Mirko Brunetti dopo che Perla ci aveva tenuto a sottolineare che avevano dormito tra due cuscini. "Sto tranquillissimo. Perla è single, può fare quello che vuole", ha replicato Mirko che in questi giorni, ha tenuto ha sottolineare il conduttore: "è andato a sciare e l'altitudine gli ha schiarito le idee".

Più tardi la stessa Perla ha voluto spiegazioni sull'affermazione del suo ex, chiamata in confessionale per la nomination ha chiesto di poter fare una domanda. Al rifiuto del conduttore ha replicato "Neanche a Mirko?", dimostrandosi "Cresciuta a pane e reality", come ci ha tenuto a sottolineare Signorini.

La reazione di Perla

Perla ha voluto sapere da Mirko perchè ha dato quella risposta. "Non ci ho visto malizia", le ha risposto l'ex fidanzato. Una domanda ed una replica che continuano a seminare dubbi nella testa degli spettatori. Mirko e Perla sono sinceri ho stanno prendendo in giro il pubblico da sei mesi? Più semplicemente i due hanno bisogno di chiarisi a telecamere spente, nel frattempo continuano ad alimentare le dinamiche del reality, come qualsiasi altro concorrente.

Le Domande Senza Risposta

Cesara intanto ha provocato Perla: "Se Mirko ti dice ci rimettiamo insieme se esci dalla casa?". Perla Vatiero ha affermato che Mirko non glielo chiederebbe mai, evitando di rispondere.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, le nomination con i piramidali