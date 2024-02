Grande Fratello, Perla insiste: “Amo Mirko ma non sono la sua fidanzata” - I dubbi di Alfonso Signorini

Nuova puntata del Grande Fratello e nuovo capitolo della storia infinita tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Nell'ultima puntata, Alfonso Signorini ha nuovamente chiesto a Perla di chiarire la natura del suo rapporto con l'imprenditore reatino, ma le risposte sono state elusive e contraddittorie, come ha sottolineato Alfonso Signorini.

Segnali contrastanti al Grande Fratello

Dopo il bacio tra Mirko e Perla nella trentasettesima puntata, il loro rapporto non ha fatto progressi. Le circostanze hanno giocato un ruolo determinante: Mirko è nella vita reale, Perla è nella Casa di Cinecittà. Nonostante il motivo principale per cui Perla è entrata al Grande Fratello fosse il tentativo di riconquistare Mirko, le sue risposte sono rimaste vaghe.

Nella puntata del 28 febbraio, su richiesta di Alfonso Signorini, Perla ha affermato di essere entrata nella casa per fare il proprio percorso, indipendentemente da Mirko, nonostante la loro storia a Temptation Island abbia giocato un ruolo fondamentale nella loro partecipazione al reality show.

Grande Fratello: il rapporto tra Mirko e Perla non convince Alfonso Signorini

Perla innamorata ma non fidanzata

Perla ha ribadito di essere innamorata di Mirko ma di non considerarsi la sua fidanzata. Ha sottolineato di amare Mirko già prima di entrare nella Casa, quindi il suo dichiararsi innamorata di Brunetti non dovrebbe essere considerato un evento eclatante.

Riguardo al rapporto con Alessio Falsone, Perla ha chiarito che si tratta solo di amicizia e che Mirko non dovrebbe sentirsi minacciato dalle attenzioni che lei cerca, poiché fanno parte del contesto della Casa.

Grande Fratello, Beatrice in finale e i concorrenti litigano: Massimiliano vs tutti e Perla vs Federico

Il punto di vista di Mirko

Alfonso Signorini ha evidenziato l'incoerenza di Perla, chiedendo come si possa dire "ti amo" a una persona senza sentirsi legata a lei. Mirko, dal canto suo, ha dichiarato di non essere contento delle parole di Perla ma di fidarsi di lei, anche se la sua gelosia nei confronti di Alessio deriva dalle sue insicurezze.

Le stoccate di Alfonso Signorini e Fiordaliso

Alfonso non è convinto delle parole di Mirko, pensando che l'imprenditore parli solo per compiacere i suoi fan. "Io so come ragionate voi", ha detto riferendosi a Mirko e Perla "passate il tempo davanti al tablet a vedere cosa pensano i social". Mirko ha respinto quest'accusa: "Non lo farei mai con Perla".

L'atteggiamento di Perla non convince neanche Fiordaliso, che alla fine del segmento le ha chiesto perché si vergognasse a dire che erano fidanzati, sottolineando l'importanza di dire "ti amo".