Grande Fratello, Alessio: 'Con Anita fuori non so se dura, può succedere che esco e sono pieno di f*ga'

Alessio e Anita hanno iniziato a flirtare nella Casa del Grande Fratello da qualche settimana. Dopo l'ultima puntata del reality, andata in onda giovedì 7 marzo, i due concorrenti hanno passato la notte in suite e tra loro ci sono stati anche baci. A qualche ora di distanza Alessio sembra fare un passo indietro e mettere le mani avanti su cosa succederà quando lasceranno le mura di Cinecittà.

Anita rompe con Edoardo per Alessio

Anita Olivieri nella puntata del 7 marzo ha interrotto la sua relazione con Edoardo, il suo fidanzato che, dopo aver visto il suo avvicinamento ad Alessio, ha preferito rompere i ponti con la gieffina. Nonostante la produzione gli avesse messo un telefono per parlare direttamente con la sua (ex) fidanzata, Edoardo non è intervenuto in trasmissione.

Alessio e Anita sono stati premiati dal Grande Fratello per questa svolta improvvisa nelle loro relazioni e mandati in suite, dove hanno passato la sera sparlando di alcuni concorrenti e scambiando coccole e baci.

Grande Fratello: Anita mollata da Edoardo e Alessio si fa avanti "Io sono qua"

Alessio e Anita: il futuro della loro relazione dopo il Grande Fratello

Sono passate solo poche ore, e Alessio ha già messo in dubbio che la sua relazione con Anita possa andare avanti fuori dalle mura di Cinecittà. Falsone, parlando con Rosy, ha detto di essere curioso di capire se questo rapporto si evolverà.

Alessio ha confidato a Rosy: "Io ti dico che fuori sarà difficile perché siamo distanti, può succedere a lei ma anche a me, magari esco fuori e sono pieno di f*ga e non mi va di stare in questa storia".

"Io sono molto onesto nel dire che è così e che fuori potrebbe finire - ha continuato Alessio - perché Rosy io mi conosco, sono pigro, sono comodo nella mia vita e mi piace essere comodo, faccio in modo di essere comodo".

A spingerlo tra le braccia di Anita, secondo Alessio, sarebbe stata la produzione: "Mi hanno messo pressione pesante, dopo qualche giorno finire in suite è pesante", ha confidato a Sergio.

La reazione di Edoardo

Nel frattempo Deianira Marzano, ha ricevuto una segnalazione su Edoardo Sanson, non confermata dal diretto interessato. All'esperta di gossip avrebbe scritto una conoscente della famiglia Sanson: "Ti posso dire che lui sta malissimo, è deluso, non si aspettava una cosa del genere, ma neanche noi. La cosa più sconvolgente è che lei dalla notte al giorno come, se nulla fosse, lo ha già dimenticato, non si è fatta remore neanche di prendersi dei giorni per decidere. Lui ovviamente non la vuole vedere mai più".