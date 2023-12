Grande Fratello, perché stasera non va in onda: ecco perchè e quando torna su Canale 5

Stasera su Canale 5 non andrà in onda il Grande Fratello: ecco il motivo del cambio della programmazione

Niente Grande Fratello stasera, il reality show, che occupa lo slot della prima serata del lunedì di Canale 5 da settembre, oggi 18 dicembre non andrà in onda, al suo posto gli spettatori dell'ammiraglia Mediaset potranno vedere Io canto generation, il talent show condotto da Gerry Scotti.

Cambiamenti nella Programmazione: Niente Grande Fratello stasera

Il Grande Fratello fino ad oggi era sempre andato in onda di lunedì, l'unica certezza di un'edizione che è servita a Mediaset per tappare alcuni buchi di programmazione. Il programma di Alfonso Signorini, nella sua versione bisettimanale, è andato in onda anche di mercoledì, giovedì e, per tutto dicembre, anche di sabato.

Il Cambio di Programmazione dovuto alla Coppa Italia e la Scelta di Evitare Scontri

Stasera invece Il Grande Fratello non va in onda, tutta colpa della Coppa Italia, che Canale 5 trasmetterà mercoledì sera in prima serata al posto della finale di Io canto generation. Il programma di Gerry Scotti poteva essere spostato di giovedì, ma Mediaset ha preferito evitare lo scontro con Un professore, la serie con Alessandro Gassman in onda su Rai 1.

Questo domino televisivo ha spostato la finale di Io canto generation a stasera 18 dicembre, il programma si scontrerà con Napoli Milionaria, il film con Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera, adattamento televisivo del capolavoro di Eduardo De Filippo.

Natale senza Reality Show e le Prossime Mosse a Gennaio

Il Grande Fratello non andrà in onda nemmeno lunedì 25 dicembre, nel giorno di Natale sarà. A gennaio il reality show tornerà di lunedì sera e, probabilmente di giovedì. Il sabato torna ad appannaggio di Maria De Filippi e della nuova stagione di C'è Posta per te.