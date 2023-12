Napoli Milionaria con Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera stasera su Rai 1: trama e cast

Stasera su Rai 1 in prima serata alle 21:30 va in onda Napoli milionaria, adattamento televisivo di uno dei maggiori capolavori di Eduardo De Filippo. Il film con Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera è il quarto appuntamento con la 'collection' De Filippo: trama e cast.

Dopo Natale in Casa Cupiello, Sabato, Domenica e Lunedì e Filumena Marturano la collection De Filippo continua con Napoli Milionaria!, in questo adattamento televisivo si ricostituisce la coppia Gallo-Scalera, già protagonista di Filumena Marturano nel 2022.

Napoli Milionaria è la commedia più contemporanea dell'autore napoletano, con i suoi riferimenti alle aberrazioni delle guerre e al potere del denaro, è un nuovo capitolo dell'ambizioso progetto di trasposizione filmica dei capolavori teatrali di Eduardo De Filippo, grande protagonista del teatro italiano e internazionale.

Napoli Milionaria: Trama

La trama di Napoli milionaria! ruota attorno alle vicissitudini della famiglia composta da Gennaro, Amalia Jovine, e i loro tre figli nei tumultuosi giorni della fine della Seconda Guerra Mondiale e nei difficili anni che ne seguono.

Gennaro, un ex tranviere, decide di simulare la sua morte per proteggere la moglie Amalia, coinvolta in attività illecite con Errico Settebellizze. In un contesto di miseria, la famiglia lotta per sopravvivere, ma la situazione si trasforma radicalmente con la fine della guerra e l'arrivo dell'abbondanza di beni americani e denaro.

Catturato dai tedeschi, Gennaro scompare, lasciando Amalia abbagliata dalla ricchezza improvvisa. Quando Gennaro ritorna inaspettatamente, scopre che la sua famiglia è dispersa e completamente trasformata.

Amalia si è trasformata in una donna ricca e spietata, coinvolta in affari con Settebellizze, il quale è innamorato di lei. I figli, Amedeo e Maria Rosaria, seguono strade discutibili: Amedeo è divenuto un ladro di pneumatici, mentre Maria Rosaria è incinta di un soldato americano che l'ha abbandonata.

La malattia improvvisa di Rituccia, la figlia più piccola, costringe la famiglia a confrontarsi con la propria realtà. Gennaro si trova di fronte a un compito complesso e delicato: ricostruire l'onestà della sua famiglia.

Mentre cerca di ristabilire un equilibrio nella loro vita, deve affrontare le sfide morali e sociali, cercando di redimere i figli dai percorsi errati e riportare l'unità familiare. In un contesto di cambiamenti repentini e sconvolgimenti, la storia di Napoli milionaria! esplora i dilemmi etici e le dinamiche familiari in un'epoca di transizione e opportunità.

Frasi celebre

La commedia si conclude con la famosa frase "Ha da passà 'a nuttata", qui trovate il significato della frase, promnuciata da Eduardo in attesa che le condizioni della figlia Rituccia migliorino.

"A guerra nunn'è fernuta" la guerra non è finita, frase che Gennaro ripete appena tornato dalla prigionia a chi gli chiede di dimenticare gli stenti del passato e la guerra.

Interpreti e personaggi

Massimiliano Gallo: Gennaro Jovine

Vanessa Scalera: Amalia Jovine

Andrea Solimena: Rituccia

Carolina Rapillo: Maria Rosaria

Gennaro Di Biase: Peppe 'o cricco

Jacopo Cullin: Brigadiere Ciappa

Maria Bolignano: Donna Peppenella

Marcello Romolo: 'O miezo prèvete

Michele Venitucci: Errico Settebellizze

Tony Laudadio: Ragioniere Spasiano

Vincenzo Nemolato: Amedeo

Dove vederla

Napoli Milionaria va in onda stasera 18 dicembre su Rai 1 alle 21:30: Il film viene trasmesso anche in live streaming su RaiPlay. Sulla piattaforma streaming sono disponibili anche i precedenti tre adattamenti dell' Eduardo Collection.