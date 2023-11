Grande Fratello: Paolo e Letizia si baciano, Alfonso Signorini può esultare

Il bacio tanto atteso da Alfonso Signorini è finalmente arrivato: Letizia e Paolo alla fine hanno ceduto e si sono scambiati le prime effusioni, diventando così la nuova coppia del reality show. I tempi scelti dai concorrenti hanno insospettito il pubblico abituato alle dinamiche del programma: questa settimana, infatti, Letizia è tra i nominati.

Il Bacio tra Letizia e Paolo al Grande Fratello

Le coppie all'interno della Casa del Grande Fratello spesso conquistano il sostegno di una parte del pubblico, il quale si affeziona alle loro storie. Questi fan tendono a sostenere i concorrenti durante le nomination per evitare che lascino la casa e per preservare i legami che si sono formati.

La Richiesta di Alfonso Signorini

Nelle precedenti dirette del Grande Fratello, Alfonso Signorini aveva chiesto ai due coinquilini di darsi una mossa. "Io quando ho interesse verso una persona sono in grado di capire se aspettare o no. Ma se lei ha già una situazione è inevitabile che non voglia affrettare le cose", aveva replicato Paolo. Il conduttore gli aveva fatto notare che i tempi televisivi sono più veloci di quelli della vita reale.

Ieri sera, Letizia e Paolo si sono finalmente baciati, sulle note di di Come nelle favole di Vasco Rossi. "Vorrei tanto essere la tua favola Leti. Tu mi fai impazzire", ha detto il macellaio che poi ha commentato "Il bacio più bello della mia vita".

Tempi Sospetti del Bacio

Sui social molti hanno sottolineato i tempi sospetti di questo bacio. Letizia, infatti, è al televoto, e questa posizione potrebbe regalarle la permanenza nella Casa più spiata d'Italia, come spesso succede ai componenti delle coppie dei reality.

La discussione tra Paolo e Letizia nell'ultima diretta del Grande Fratello

Il bacio tra Paolo e Letizia è stato preceduto da uno screzio che sembrava averli allontanati. Nella puntata del 6 novembre, Angelica ha incontrato il fidanzato Riccardo Romagnoli. Durante la trasmissione, Paolo aveva espresso il desiderio che Letizia lo guardasse con la stessa intensità negli occhi con cui Angelica Baraldi guarda il suo fidanzato.

Tuttavia, Letizia aveva ritenuto il confronto eccessivo e poco opportuno, manifestando il suo disagio a Paolo al termine della diretta. Nonostante ciò, ieri c'è stato il bacio, un momento che ha sicuramente soddisfatto Alfonso Signorini e che sarà sicuramente al centro della prossima puntata del reality.

Le clip del reality show

Nella clip caricata su Mediaset Infinity il bacio tra Letizia Petris e Paolo Masella.