Grande Fratello su Canale 5, stasera entrano nuovi concorrenti e Paolo Musella rischia grosso: anticipazioni

Stasera su Canale 5 va in onda la seconda puntata del Grande Fratello: nella casa entreranno sei nuovi concorrenti

Stasera 15 settembre, alle 21:30 circa su Canale 5, va in onda una nuova puntata de Il Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini. Nella casa entreranno sei nuovi inquilini, mentre molti si aspettano provvedimenti contro Paolo Musella, reo di due uscite molto infelici. Ecco cosa vedremo stasera

Grande Fratello: anticipazioni

Nell'episodio odierno, nuovi concorrenti sono pronti a varcare la soglia della porta rossa per unirsi al gruppo che ha fatto il suo ingresso lunedì durante la diretta su Canale 5. Dopo i primi 15 concorrenti che abbiamo conosciuto nella puntata inaugurale, questa sera conosceremo gli ultimi 6 partecipanti, che completeranno il gruppo di 21 gieffini che abiteranno la casa più seguita d'Italia. Secondo le indiscrezioni degli ultimi giorni, tra le celebrità che dovrebbero entrare stasera ci saranno Fiordaliso, Rosanna Fratello e Ciro Petrone.

Molti sono curiosi di sapere se il corso senza elementi trash voluto da Pier Silvio Berlusconi avrà un impatto su Paola Musella, il quale nei primi giorni ha fatto due dichiarazioni infelici. In una di esse, ha addirittura menzionato i problemi legati al doping di Alex Schwazer dicendogli "Oggi si ricomincia a drogà".

Stasera conosceremo anche l'esito del primo televoto, in nomationon ci sono: Lorenzo Remotti, Giuseppe Garibaldi, Vittorio Menozzi, Anita Olivieri e Samira Lui. I cinque nominati, comunque, non rischiano l'eliminazione. Il televoto aperto è per scegliere il favorito della casa che sarà immune alle prossime nomination.