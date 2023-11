Grande Fratello: Alfonso Signorini ai concorrenti 'Siete una lagna, potete anche andare a casa'

La sedicesima puntata del Grande Fratello ha registrato un intervento inaspettato da parte di Alfonso Signorini nei confronti dei concorrenti del reality show. Sfruttando alcuni commenti di Fiordaliso, il conduttore ha sottolineato la mancanza di energia di alcuni partecipanti, rimproverandoli per il fatto che trascorrono gran parte della giornata lamentandosi, annoiando anche il pubblico a casa.

Lo sfogo di Alfonso Signorini

Presentando la puntata agli spettatori Alfonso Signorini, approfittando dello sfogo di Fiordaliso che "ha aperto il vaso di Pandora", si è espresso in modo deciso nei confronti dei gieffini. Li ha invitati a lasciarsi andare o, almeno, a evitare di lamentarsi. Ha sottolineato che, come disse una volta Alessia Marcuzzi, alla fine la porta rossa è sempre aperta per chi desidera abbandonare il programma.

"Questa sera non ci saranno sempre le solite crisi, A proposito di crisi, stasera ho un po' il dente avvelenato con tutti - ha esordito Alfonso Signorini - Questi ragazzi che piangono per qualunque stupidata. C'è addirittura chi è in crisi da quando è entrato".

"Ma piuttosto state a casa vostra - ha continuato Alfonso - non venite al Grande Fratello se passate il tempo in giardino a dire: 'Sono in crisi'. Ricordatevi che ce ne sono altri mille che vorrebbero entrare e non lo possono fare. Quindi non fate tante storie".

Le parole di Fiordaliso

Subito dopo Alfonso Si è collegato con la casa e ha fatto vedere lo sfogo di Fiordaliso, dispiaciuta per l'eliminazione di Valentina ha scapito di chi, come Giuseppe, ha usato tutti i trucchi, come la lettera a Beatrice, per non farsi eliminare.

La cantante ne ha un poco per tutti: "Paolo che aspetta appeso che con Letizia succeda qualcosa.Quanti anni ha Letizia? 25 anni? Ma vivi. Ma se vieni qua che già a casa hai problemi con il fidanzato cosa sei venuta a fare?".

Parlando di Angelica, Fiordaliso, facendo riferimento al fidanzato della ragazza e paragonandolo a Mark Caltagirone, ha affermato: "Questo Rick che le fa arrivare gli abiti. Lei si dispiace per lui e ha paura di dare un bacio a Mirko in una scena. Anche Mirko, venuto qui per tentare, ha sempre Greta in testa", come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

Alla fine del video, Signorini concorda con Fiordaliso: "State a casa, questo è il mantra di Fiordaliso, un punto di vista condiviso da molte persone, basta con le lamentele.". Alfonso ha invitato Paolo Musella ha viversi il rapporto con Letizia Petris, chiedenno alla ragazza quanto tempo deve ancora aspettare il macellaio.

La reazione dei concorrenti

Paolo Masella ha spiegato "Io quando ho interesse verso una persona sono in grado di capire se aspettare o no. Ma se lei ha già una situazione è inevitabile che non voglia affrettare le cose". "Ho le idee molto chiare. Al momento non ho una relazione che mi fa star bene e invece Paolo mi fa stare bene", ha ribattuto Letizia.

Anche Angelica vuole dire la sua "Ho sempre descritto Riccardo in un modo strabiliante. Lo aspetto da morire.", ha detto riferendosi al suo fidanzato.

"Io non ho mai fatto il tentatore prima del Grande Fratello, poi il fatto di pensare a Greta credo sia una cosa bella. Non posso fare diversamente. Se non vuoi che ci rifletta, falla entrare e risolviamo il problema", ha spiegato Mirko, rispondendo alle accuse di Fiordaliso.

Alfonso Signorini è anche irritato con Ciro Petrone, che ha considerato l'idea di abbandonare il gioco a causa dei problemi nel dormire. "Prendi una tisana rilassante, non so che dirti", gli ha detto Alfonso, ricordandogli quanto l'attore abbia insistito per entrare nella casa più spiata d'Italia.