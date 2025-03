Grande Fratello, Pamela, Ilaria ed Eleonora tornano alla vita reale: che lavoro fanno le Non è la Rai?

Le tre ex ragazze di Non è la Rai, dopo la partecipazione all'ultima edizione del Grande Fratello, sono state ospiti di Silvia Toffanin. Ecco cosa hanno raccontato, tra presente e futuro lavorativo.

Ilaria Galassi, Pamela Petrarolo ed Eleonora Cecere sono state concorrenti dell'ultima edizione del Grande Fratello. Il reality si concluderà questa sera, dopo ben sei mesi di messa in onda.

In attesa di scoprire chi si aggiudicherà questa edizione, il trio è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Cosa aspetta le tre ex ragazze di Non è la Rai, dopo essere tornate sul piccolo schermo a distanza di tanto tempo? Delle tre, al momento solo la Petrarolo sembrerebbe puntare al mondo dello spettacolo. Ecco cosa hanno detto.

Petrarolo, Cecere e Galassi: cosa fanno adesso

Pamela Petrarolo al Grande Fratello

Pamela Petrarolo infatti, ha ammesso scherzando che "Io resisto e non demordo, altrimenti che ho fatto a fare il Grande Fratello?".

Diverso l'approccio delle altre due, entrambe più caute. Eleonora Cecere è tornata al suo vecchio lavoro di guardia giurata, dato che tornare in tv col Grande Fratello non assicura alcun futuro nella tv. Alla Toffanin infatti, ha detto che "i sacrifici continuiamo a farli, tornare con Grande Fratello non vuol dire che la strada dello spettacolo ci riapra le porte", perciò "bisogna avere i piedi piantati a terra e la testa sulle spalle. Abbiamo un mutuo da pagare, le bollette... Sono tornata al mio lavoro di guardia giurata. Questa volta però sono armata! Questo perché ho preso il porto d'armi. Sto lavorando dentro al Colosseo. Prima invece ero un operatore fiduciario" (cioè si occupava comunque di sicurezza e vigilanza privata, ma non era armata).

La locandina di Non è la Rai

Ilaria Galassi invece, per ora è alla ricerca di un lavoro, per cui ha chiesto aiuto alla collega Eleonora Cecere. Come aveva già raccontato in passato, prima del Grande Fratello aveva lavorato come assistente della signora Ausilia, a cui è molto legata. A Verissimo ha dichiarato: "Io sono molto felice di tutto questo ma dovrò trovarmi un nuovo lavoro perché quanto può durare questa luce? Un anno? Due? Tre? E poi? Ora troverò una soluzione, l'ho sempre trovata. Ora ho chiesto un consiglio a Eleonora Cecere e vedremo cosa farò".

Nel frattempo comunque, la Galassi ha lanciato un amo: le piacerebbe fare L'Isola dei Famosi.

Riguardo invece la signora Ausilia: "L'ho rivista, sono andata da lei, abbiamo preso un caffè, abbiamo parlato, mi ha chiesto perché fossi uscita. Lei adesso ha un'altra signora che deve stare con lei anche la notte. Ma è sempre lucidissima, è più lucida di me".