Grande Fratello: 'Mi pagano per parlare male di mia figlia', dice la mamma di Greta

La mamma di Greta del Grande Fratello continua stupire: ora dice di essere sotto contratto per creare contenuti contro la figlia

Continuano le esternazioni di Marcella Bonifacio, madre di Greta Rossetti del Grande Fratello. La signora, che nei giorni scorsi ha pubblicato su Instagram una serie di contenuti contro sua figlia e Sergio D'Ottavi, nel corso di un'intervista a con 361 Lounge ha affermato che per fare queste storie percepisce dei soldi.

Greta del Grande Fratello attaccata dalla madre

Vera o falsa che sia, la mamma di Greta continua a far parlare di sé. Nei giorni scorsi la signora Bonifacio ha pubblicato una serie di video in cui ha criticato la relazione tra sua figlia e Sergio D'Ottavi "Ti sei bruciata il cervello, ti porterò da uno psichiatra quando esci", aveva detto prima della puntata del reality show del 18 marzo.

Marcella Bonifacio: "Sono sotto contratto"

Molti credono che Marcella Bonifacio si sia creata questo personaggio di "mamma cattiva", e le sue parole a 361 Lounge sembrano confermare questa ipotesi. "Per fare questo personaggio come hai detto della 'pazza' e cito tue parole, su Instagram, percepisci del denaro? Hai un contratto?",le ha chiesto Grazia Sambruna. La risposta è stata "Sì". Marcella ha ammesso che dietro di lei c'è un personaggio smentendo che si tratti di Fabrizio Corona.

Grande Fratello, la mamma di Greta torna ad attaccare Sergio D'Ottavi dopo le nomination: "Greta Scappa"

Daniela Martani contro Marcella

Nel corso della stessa diretta, Marcella Bonifacio ha sostenuto di essere stata contattata per partecipare a L'Isola dei famosi ma per impegni precedenti ha dovuto rifiutare l'invito. La mamma di Greta, sempre su 361 Lounge, ha avuto un forte diverbio con Daniela Martani, ex concorrente del Grande Fratello e de L'Isola dei Famosi.

"Io se fossi la figlia io sarei molto imbarazzata di avere una madre così, una donna che usa la figlia per ottenere visibilità - ha detto Daniela - Ha fatto fare a Greta certe figure di mer.a. Adesso capiamo perché la figlia poverina si comporta in certi modi, avendo una mamma del genere, io non mi sarei mai permessa di comportarmi così. Parlo di quello che dice sui social".

"Io mi vergognerei e non poco ad approfittare della visibilità di mia figlia, fa fare delle pessime figure a Greta ha detto che le preferisce la terza figlia perché si è messa con Sergio - ha continuato Daniela Martani - Forse perché Sergio non ha abbastanza soldi, notorietà, non è famoso? Veramente una donna pessima. Una di quelle madri che spinge la figlia verso gli uomini ricchi pieni di soldi".

Siccome si può scendere sempre più in basso, le due hanno avuto anche una seconda possibilità di scontrarsi. Marcella questa volta si è fatta trovare preparata e ha rinfacciato a Daniela il suo passato da No Vax e le ha proposto di andare nella sua clinica per un trattamento di Botox.