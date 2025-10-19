Grande Fratello, Omer e Simone, scontro acceso dopo uno scherzo finito male

Il Grande Fratello fatica a decollare negli ascolti: un format ormai logorato e la scelta di concorrenti sempre meno adatti a sostenere le dinamiche di un reality sembrano allontanare il pubblico. Anche il giorno del sabato, che in passato portava picchi di ascolti a Mediaset Extra, ieri sera è passato quasi inosservato. Eppure, un episodio apparentemente piccolo, come la discussione tra Omer e Simone, è riuscito a catalizzare l'attenzione sui social.

Il diverbio è iniziato con una serie di scherzi in piscina, Mattia e Omer si sono alleati e hanno spinto Francesca in piscina. Un bagno fuori orario in cui hanno cercato di coinvolgere anche Simone, che però non si è lasciato prendere ed è scappato, spiegando poi che aveva intenzione di riposare e non voleva essere bagnato.

La reazione di Simone dopo il bagno in piscina

Nonostante le sue parole, il figlio di Francesca Carrara - entrato nel reality come concorrente unico insieme alla madre - è tornato armato di una bottiglia di shampoo, spruzzando Omer e Mattia. La provocazione non ha lasciato i due gieffini indifferenti, che hanno reagito e, questa volta, sono riusciti a buttare Simone in piscina. Il giovane, pur essendo stato lui a dare inizio alle ostilità, una volta uscito dall'acqua è apparso visibilmente irritato, minacciando di gettare i vestiti dei due in piscina.

Lo scherzo di Omer e Mattia a Simone

Il confronto tra i protagonisti dello scherzo e l'intervento di Francesca

Omer, che nei giorni scorsi è stato soccorso dal medico ha difeso il proprio gesto, sostenendo che non fosse colpa sua ma che Simone fosse tornato a giocare con loro. Dal canto suo, Simone ha ribadito di aver chiarito in precedenza la sua intenzione di andare a dormire e di non voler finire in acqua. La discussione ha acceso la tensione per alcuni minuti, ma si è poi risolta rapidamente.

Poco dopo, Omer e Simone hanno fatto pace. Francesca, presente durante l'accaduto, ha dato ragione a Omer, spiegando che è importante correggere chi sbaglia, anche se si tratta di suo figlio. Ha infatti sottolineato che, quando Simone esagera, sente il dovere di intervenire, anche assumendo il ruolo della "mamma severa".

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Simone De Bianchi vittima di uno scherzo finito male