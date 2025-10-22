Grande Fratello, clima infuocato tra Jonas e Omer: "Se non fossimo in TV finirebbe male

Ieri, 21 ottobre, si è celebrato il Back to the Future Day, la giornata dedicata ogni anno alla celebre trilogia di Ritorno al Futuro. Anche nella Casa del Grande Fratello i concorrenti hanno dovuto rendere omaggio all'iconico film, gli autori gli hanno chiesto di fare le proprie previsioni sul futuro dei coinquilini all'interno del reality show. Jonas ne ha approfittato per esternare la sua antipatia nei confronti di Omer, arrivando a sostenere che lontano dalle telecamere il loro rapporto sarebbe degenerato nella classica rissa da strada.

La data dedicata al film di Robert Zemeckis, il 21 ottobre 2015, è il giorno in cui Marty McFly e Doc Brown viaggiano nel futuro. Certo, il regista statunitense non si sarebbe mai aspettato che il quarantesimo anniversario del suo film cult sarebbe servito a Jonas per perseverare nei suoi atteggiamenti immaturi.

Un attitudine che Simona Ventura e Ascanio Pacelli gli hanno rimproverato nella puntata di lunedì scorso, quando, durante una discussione, rivolgendosi a Grazia, Jonas le ha detto: "Che caz.o ti guardi? Muta". Jonas, approfittando del tema "futuristico", ha previsto una futura lite con Omer e, autoproclamandosi una persona matura, ha assicurato che non ci sarà alcuna rissa, vista la presenza delle telecamere

Jonas Pepe

"Tu sei finto con me. Perché le pacche sulla spalla, le strette di mano sono estremamente false sia da parte tua, che da parte mia. Diciamo che è semplicemente una sorta di formalità e di finto rispetto perché siamo in televisione e ci sono le telecamere", ha esordito il romano. "In verità tu mi stai tremendamente sulle scatole e io ti sto tremendamente sulle scatole e lo sappiamo. "Quindi prevedo una lite tra me e te. Dato che sono una persona matura cercherò sempre di evitare lo scontro fisico perché davanti alle telecamere non si può fare."

A questo punto, Omer, gli ha chiesto di chiarire quanto aveva appena detto: "Ma cosa intendi dire, che se fossimo stati fuori da qui avresti voluto combattere fisicamente contro di me? Sì? Ok, sarei contento." Jonas ha replicato: "Non hai idea quanto vorrei anche io. Sarei contentissimo, ma una marea. Te lo giuro." La tensione è rimasta palpabile per diversi minuti, con gli altri coinquilini che hanno preferito non intervenire per evitare che la discussione degenerasse ulteriormente, come era successo qualche giorno fa quando Jonas e Omer aveano sfiorato la rissa.