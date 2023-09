Grande Fratello: nomination prima puntata e quel gesto che ha imbarazzato Pier Silvio Berlusconi

La prima puntata del Grande Fratello è terminata con le nomination che hanno coinvolto i 15 concorrenti entrati nella casa più spiata d'Italia. L'esodio del programma, nonostante le direttive della vigilia, è stato caratterizzato da un gesto che avrà imbarazzato Pier Silvio Berlusconi: un collega di Giselda Torresan ha mimato un rapporto orale, gesto che la regia non ha potuto censurare.

Ieri sera Alfonso Signorini ha presentato i concorrenti che ci faranno compagnia fino a gennaio, salvo malaugurati prolungamenti e fisiologiche eliminazioni. Al fianco del conduttore c'è una sola opinionista, la giornalista Mediaset Cesara Buonamici. In studio, come inviata social, c'è la figlia d'arte Rebecca Staffelli.. "Metteremo per la prima volta a confronto il mondo di chi ha fatto della fama e della notorietà il suo stile di vita, a mondi completamente diversi, a chi lavora quotidianamente e guarda la televisione solo attraverso il telecomando", ha detto il conduttore all'inizio del programma.

Le prime nomination del Grande Fratello.

Nella prima puntata del programma le concorrenti sono state chiamate a coppie nel confessionale per esprimere le loro preferenze. Giselda Torresan e Rosy Chin hanno scelto di salvare Alex Schwazer. Angelica Baraldi e Letizia Petris hanno salvato Massimiliano Varrese. Samira Lui e Antia Olivieri hanno preferito Paolo Masella. Grecia Colmenares e Beatrice Luzzi hanno votato a favore di Lorenzo Remotti.

Dopo queste votazioni Lorenzo Remotti, Giuseppe Garibaldi e Vittorio Menozzi sono finiti nel tugurio. Con i tre ragazzi nel tugurio anche Anita Olivieri e Samira Lui. I cinque nominati, comunque, non rischiano l'eliminazione. Il televoto aperto è per scegliere il favorito della casa che sarà immune alle prossime nomination.

Il gesto imbarazzante

Giselda Torresan è una delle concorrenti Nip del Grande Fratello, La ragazza lavora come operaia turnista in una ditta specializzata nello stampaggio di materiali plastici a Borgo de Grappa. Come per gli altri partecipanti, Alfonso Signorini ha preparato una sorpresa per lei: un video di saluti da parte dei suoi colleghi.

Durante la clip uno degli amici di Giselda ha imitato un rapporto orale, un gesto che non è passato inosservato ed è stato ampiamente commentato sul web. In pratica, nonostante le aspettative di un programma diverso, già nella prima puntata il programma non è riuscito a sfuggire a quei cliché che lo hanno accompagnato in tutti questi anni.

Il gesto non sarà piaciuto a Pier Silvio Berlusconi, nel contesto del suo tanto decantato nuovo corso. La regia non ha potuto censure la scena ed evitare di trasmetterla in prima serata su Canale 5.

La gaffe di Cesara Buonamici

Cesara Buonamici: l'unica opinionista del Grande Fratello ha svelato durante la diretta ai concorrenti della Casa l'esistenza del tugurio. Alfonso Signorini è intervenuto dicendo: "Cesara, hai fatto uno spoiler. Hai rivelato ai concorrenti l'esistenza del tuguri", aggiungendo che, come rivelato dall'opinionista: "ci sono alcuni inquilini nel tugurio. Adesso entreranno nella Casa".