Grande Fratello, nessun eliminato, Beatrice, Grecia, Perla, Sara in nomination

Durante la puntata del Grande Fratello dell'11 dicembre non ci sono stati eliminati ma cinque concorrenti sono in nomination, uno li loro lascerà la casa sabato prossimo.

Nella puntata di lunedì 11 dicembre del Grande Fratello non erano previste eliminazioni. Il concorrente meno votato è finito direttamente in nomination e sabato prossimo rischia di abbandonare la casa, ci riferiamo a Sara Ricci che ha ottenuto solo un misero 3% di preferenze.

Il ritorno di Mirko: il triangolo continua al Grande Fratello

La ventiseiesima puntata del Grande Fratello ha visto il ritorno di Mirko, il concorrente eliminato sabato scorso. Brunetti, presente in studio come gli altri ex gieffini, si è confrontato per l'ennesima volta con Greta e Perla, ciò significa che la narrazione questo triangolo andrà avanti ancora, nonostante l'eliminazione dell'imprenditore.

"Avete rovinato il mio percorso", ha detto Mirko alle due ragazze. "Ora io sono qui e voi due siete lì". Nessuna delle due ex fidanzate è disposta ad abbandonare la Casa per "rispetto di Mirko", come ha chiesto loro Alfonso Signorini. Sono entrate nel reality show grazie a questo presunto triangolo creato a Temptation Island ed intendono restarci.

Se il Grande Fratello si fa spin-off/crossover di Temptation Island

Scontri tra Gieffini e tensioni nella casa

Nel corso della puntata ci sono stati anche alcuni scontri soprattutto tra gli over della casa. In particolare, Beatrice ha litigato con Massimiliano, che l'ha accusata di aver violato il regolamento dopo l'incontro con i figli. Fiordaliso invece si è scontrata con Rosanna Fratello.

Televoto, Immuni e Nomination

Televoto

Nella precedente puntata, al televoto erano finiti quattro concorrenti, queste sono state le loro percentuali: Perla 49%, Vittorio 29%, Marco 19% e Sara Ricci 3%: Quest'ultima sabato rischia l'eliminazione.

Immuni

Gli immuni della casa sono stati Massimiliano, Anita e Fiordaliso. Cesara Buonamici ha scelto, ancora una volta, Giuseppe.

Nomination

Sara nomina Perla

Perla nomina Vittorio

Vittorio nomina Perla

Rosy nomina Vittorio

Paolo nomina Grecia

Beatrice nomina Perla

Marco nomina Grecia

Letizia nomina Marco

Grecia nomina Beatrice

Massimiliano nomina Beatrice

Giuseppe nomina Beatrice

Fiordaliso nomina Perla

Anita nomina Beatrice

Sara, Perla, Beatrice, Grecia e Vittorio sono i concorrenti in nomination. Il meno votato al televoto aperto da Alfonso Signorini, sabato 16 dicembre abbandonerà la casa del Grande Fratello.