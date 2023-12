Grande Fratello, Beatrice Luzzi: 'Massimiliano Varrese non è un uomo, è un vigliacco', le dice il figlio

Ieri, 12 dicembre, Beatrice Luzzi ha incontrato i figli fuori dalla porta rossa della casa del Grande Fratello. In una grande scatola si erano nascosti Elia e Valentino, raggiunti anche dal cagnolino Simba. Le parole del primogenito contro Massimiliano Varrese hanno infiammato il web.

Fuori dalla Casa del Grande Fratello: Beatrice Luzzi Riabbraccia i Figli

In una delle ultime puntate del Grande Fratello, Beatrice Luzzi aveva manifestato il desiderio di tornare a casa per rivedere i figli e passare le feste con loro. Ieri, per evitare che una delle concorrenti più forti del reality show abbandonasse il programma, Alfonso Signorini le ha fatto incontrare i figli Valentino ed Elia.

Prima di vedere la madre, i ragazzi hanno parlato con il conduttore che gli ha chiesto com'è la loro mamma a casa. Valentino ha confermato che la madre nel loft di Cinecittà "Si comporta come a casa". Elia ha aggiunto: "Ci lascia passare molte cose ed è simpatica, un'amica".

Subito dopo, i due ragazzi hanno potuto riabbracciare la madre, rassicurandola che a casa va tutto bene e che il padre si prende cura di loro. Beatrice, da parte sua, si è meravigliata del cambiamento di voce di Valentino e ha chiesto se il Bancomat funzionasse, frase finita subito in tendenza su X.

Il coraggio di Valentino: parole forti Contro Massimiliano Varrese

Chi ha infiammato veramente il web è stato Valentino, 15 anni, che ha spronato la madre a non uscire: "Sei un esempio per tante donne, per tante ragazze della mia età". Poi, riferendosi a Massimiliano Varrese, le ha detto: "Non è un uomo, si comporta così ma non lo è, è un gran vigliacco". I ragazzi l'hanno esortata a restare: "Resta. Se esci dai solo soddisfazione".

La reazione di Massimiliano Varrese e le presunte violazioni del regolamento

Secondo Massimiliano, i figli di Beatrice hanno violato il regolamento: "Non è corretto portare certi messaggi dall'esterno", anche se in questo caso si tratta di una considerazione più che di un messaggio. Su X, "Non è un uomo" e "è un vigliacco" sono ancora in tendenza. Valentino ha veramente infiammato il web e fatto saltare i nervi a Massimiliano.

